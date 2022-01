Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit vervolg op How I Met Your Mother heeft een lange en rotsachtige geschiedenis achter de rug, maar het komt eindelijk bijna tien jaar na het origineel op onze schermen.

How I Met Your Father is een Hulu Original waarin onze hoofdpersoon, Sophie, haar zoon het verhaal vertelt van hoe ze zijn vader ontmoette.

Net als de serie waar het vandaan komt, is de show gevestigd in New York en volgt een groep jonge vrienden die hun weg proberen te banen door het vrijgezelle leven.

We staan nu pas aan het begin en leren deze nieuwe personages nog steeds kennen, maar misschien wordt het net zo 'legen - wait for it - dary' als het origineel.

Het eerste seizoen van How I Met Your Father begon met streamen op 18 januari 2022. Hulu bracht twee afleveringen uit voor de première en elke dinsdag volgt een nieuwe aflevering. Dit zal doorgaan voor de duur van de serie en zal naar verwachting eindigen op dinsdag 15 maart 2022.

De eerste serie van How I Met Your Father zal in totaal 10 afleveringen hebben, hieronder staan alle verwachte releasedatums:

Aflevering 1: 18 januari 2022

Aflevering 2: 18 januari 2022

Aflevering 3: 25 januari 2022

Aflevering 4: 1 februari 2022

Aflevering 5: 8 februari 2022

Aflevering 6: 15 februari 2022

Aflevering 7: 22 februari 2022

Aflevering 8: 1 maart 2022

Aflevering 9: 8 maart 2022

Aflevering 10: 15 maart 2022

How I Met Your Father is een originele Hulu-productie en is als zodanig exclusief voor Hulu in de VS.

Hulu kost $ 6,99 per maand of $ 69,99 per jaar, het is alleen beschikbaar in de VS en wordt door advertenties ondersteund.

Voor $ 12,99 per maand kun je advertentievrij bekijken op Hulu .

Disney, het moederbedrijf van Hulu, heeft bevestigd dat How I Met Your Father beschikbaar zal zijn op Disney+ , maar het wordt op een later tijdstip gelanceerd.

In het VK is How I Met Your Father vanaf woensdag 9 maart 2022 te streamen.

Disney+ kost £ 7,99 per maand in het VK of £ 79,90 met een jaarabonnement.

Die is er inderdaad, en om een idee te krijgen van wat je van de serie kunt verwachten, kun je hem hier bekijken:

Er is nog niets officieel aangekondigd en we zullen waarschijnlijk moeten afwachten hoe het eerste seizoen verloopt voordat we nieuws over een verlenging horen.

Historisch gezien heeft Hulu echter een track record van het vasthouden aan shows voor meer dan één seizoen, dus de kans is groot dat er meer op komst is.

Geschreven door Luke Baker.