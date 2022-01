Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Kingsman-franchise heeft een derde aflevering verwelkomd, maar deze keer zijn Taron Egerton en Colin Firth er niet bij betrokken.

De nieuwste film heet The King's Man en volgt Kingsman: The Secret Service uit 2015, met in de hoofdrol zowel Egerton als Firth. Het vervolg, Kingsman: The Golden Circle, ging twee jaar later in première. Wat betreft de derde film, deze is nu uit en dient als een prequel, dus het heeft een geheel nieuwe cast.

Hier is alles wat je moet weten over The King's Man, inclusief waar het over gaat, wie in de cast en waar het beschikbaar is om te streamen.

The King's Man heeft een nogal andere benadering van de twee films ervoor. Het is een prequel op de Kingsman-franchise en vertelt het oorsprongsverhaal van de inlichtingendienst. Als zodanig introduceert het een nieuwe cast, waaronder Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton en Djimon Hounsou.

Hier is de samenvatting van de film:

"Terwijl een verzameling van de ergste tirannen en criminele meesterbreinen uit de geschiedenis zich verzamelt om een oorlog uit te stippelen om miljoenen uit te roeien, moet één man tegen de klok racen om ze te stoppen. Ontdek de oorsprong van de allereerste onafhankelijke inlichtingendienst in The King's Man."

Er is veel sterrenkracht gaande in The King's Man. Hier zijn enkele van de grootste namen en hun respectieve rollen in The King's Man:

Ralph Fiennes speelt Orlando Oxford, de co-lead van de film

Gemma Arterton speelt dienaar-die-spion Polly is geworden

Harris Dickinson speelt Orlando's beschermeling Conrad Oxford

Rhys Ifans speelt Russische monnik Grigori Rasputin

Tom Hollander speelt koning George V van Engeland, keizer Wilhelm II van Duitsland en tsaar Nicolaas II van Rusland

Matthew Goode speelt Morton

Daniel Bruhl speelt Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou speelt Shola

Charles Dance speelt Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson speelt Archie Reid

Aaron Vodovoz speelt Felix Yuzupov (de moordenaar van Rasputin)

De cast wordt ook gecompleteerd door Todd Boyce als Mr Alfred DuPont, Branka Katic als Tsarina Alix van Rusland, Valerie Pachner als spion Mata Hari, Olivier Richters als HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci als de Amerikaanse ambassadeur en Alison Steadman als Rita.

The King's Man werd uiteindelijk uitgebracht op 22 december 2021 in de VS en 26 december 2021 in het VK.

De prequel-film werd verschillende keren uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie en andere factoren. In feite was het de bedoeling dat Walt Disney Studios Motion Pictures (via het 20th Century Studios-label) oorspronkelijk The King's Man in november 2019 zou uitbrengen.

De film zal 45 dagen in bioscopen draaien voordat hij naar digitale platforms in de VS, het VK en andere internationale markten gaat.

18 februari 2022: In de VS debuteert The King's Man op Hulu. De verwachting is dat deze ook op HBO Max zal verschijnen.

squirrel_widget_4152470

The King's Man zal op Disney+ debuteren onder de Star-vlag in geselecteerde internationale markten:

9 februari 2022: VK, Ierland, Japan en Korea

VK, Ierland, Japan en Korea 23 februari 2022: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Portugal, België, Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Luxemburg

Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Portugal, België, Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Luxemburg 2 maart 2022: Latijns-Amerika (via Star+)

squirrel_widget_187869

Ja, je kunt er een bekijken bovenaan deze pagina.

We hebben hieronder ook teasers, trailers en featurettes ingesloten.

De man van de koning | Officiële Trailer 2 | Studio's uit de 20e eeuw

De man van de koning | Officiële teaser-trailer | Studio's uit de 20e eeuw

De man van de koning | Oude speciale look | Studio's uit de 20e eeuw

Officiële Rasputin-dansvideo | De man van de koning | Studio's uit de 20e eeuw

Geschiedenis | De man van de koning | Studio's uit de 20e eeuw

Om volledig voorbereid en klaar te zijn om The King's Man te kijken, moet je echt de andere twee films die eraan voorafgingen opnieuw bekijken. Maar aangezien The King's Man een prequel-film is, is het niet helemaal nodig - gewoon iets leuks voor liefhebbers van de franchise. Je kunt ze streamen - zie hieronder.

Je kunt de dvd ook kopen als je liever een fysiek exemplaar hebt:

squirrel_widget_6482035

En hier is de Blu-Ray van The Golden Circle:

squirrel_widget_6482064

Geschreven door Maggie Tillman.