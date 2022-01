Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bereid je voor om te schreeuwen: Ghostface is terug.

Het is meer dan tien jaar geleden dat de vierde Scream-film van Wes Craven in première ging. En hoewel het horroricoon in 2015 overleed, is zijn Scream-franchise nog lang niet dood. In feite is de nieuwste toevoeging een totale herlancering van de serie. Hier is alles wat je moet weten over de nieuwe Scream, die ook bekend staat als Scream 5 of Scream 2022. Pocket-lint heeft zelfs trailers verzameld en details over wanneer je de film kunt streamen.

25 jaar na de oorspronkelijke moorden in Woodsboro, is er een nieuwe Ghostface in de stad die tieners vermoordt, en Sidney Prescott moet terugkeren om de waarheid te achterhalen. Neve Campbell herneemt eigenlijk haar rol. Zelfs Courteney Cox en David Arquette zijn terug als Gale Weathers en Dewey Riley, wat betekent dat de nostalgie zeker van de kaart zal zijn in Scream 5. In feite zijn de eerste recensies voor deze nieuwste aflevering absoluut geweldig.

Naast het originele trio - Neve Campbell, Courteney Cox en David Arquette - uit de vorige films, wordt de cast aangevuld met Marley Shelton als Judy Hicks en Roger L Jackson als de stem van Ghostface. Nieuwe castleden zijn Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison en Sonia Ben Ammar.

Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett regisseerden samen Scream 5, terwijl James Vanderbilt en Guy Busick als co-schrijvers worden aangekondigd.

De nieuwe Scream draait op 14 januari 2022 in de Amerikaanse bioscopen.

VS: waarschijnlijk op Paramount+ in februari 2022

Het is nog niet aangekondigd wanneer de nieuwe Scream-film beschikbaar zal zijn om online te streamen. Aangezien Paramount de film echter in de VS distribueert, zal deze waarschijnlijk worden toegevoegd aan de streamingdienst Paramount+ . In 2021 werden Paramount-films 30 tot 45 dagen na hun theatrale première online uitgebracht. Als deze praktijk in 2022 doorgaat, kun je verwachten dat Scream 5 medio tot eind februari 2022 beschikbaar zal zijn om te streamen.

Paramount+ moet nog worden uitgebracht in het VK, maar het zal naar verwachting begin 2022 worden uitgebracht dankzij een deal tussen ViacomCBS Networks International en Comcast's Sky, waardoor het streamingplatform naar het VK en andere Europese gebieden zal komen. Als het aankomt, wordt Scream 5 misschien opgenomen in de lanceringscatalogus van films. Pocket-lint zal deze handleiding zeker bijwerken wanneer internationale streamingopties zijn bevestigd.

Ja, je kunt er een bekijken bovenaan deze pagina.

We hebben ook teasers en featurettes hieronder ingesloten.

Scream (2022) - Laatste Trailer - Paramount Pictures

Schreeuw | Ghostface Is Back Mimi (film uit 2022)

Scream (2022) - Meet The New Blood - Paramount Pictures

Er zijn vier andere Scream-films en zelfs een Scream-serie die je zou moeten overwegen voordat je in Scream 5 duikt. Pocket-lint heeft de beste volgorde samengesteld om de franchise te bekijken , compleet met al je streamingopties. Als je de dvd's liever bezit, bekijk dan de onderstaande deals:

