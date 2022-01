Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De populaire tv-serie Yellowstone heeft zojuist zijn vierde seizoen afgerond. Als je een fan bent, vraag je je waarschijnlijk af wat er gaat komen in het Dutton-universum. Welnu, het wordt uitgebreid, dankzij een spin-off-prequel genaamd 1883. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe tv-programma, inclusief wie de hoofdrol speelt, waar het over gaat, beschikbare trailers, hoe je kunt kijken en zelfs hoe je het voor je kunt inhalen kijk naar de première.

De nieuwe tv-serie 1883 volgt het oorsprongsverhaal van de familie Dutton, terwijl ze "het westen uitbreiden door de Great Plains naar het laatste bastion van het niet-gekoloniseerde Amerika". De prequel sterren Tim McGraw en Faith Hill. En het is gemaakt door Taylor Sheridon, die ook Yellowstone heeft gemaakt.

Naast Tim McGraw en Faith Hill wordt de cast gecompleteerd door Sam Elliott als Shea Brennan, een cowboy die de Duttons van Texas naar Montana leidt. Het sterren ook Isabel May als Elsa, de oudste dochter van de Duttons; LaMonica Garrett als Thomas, een Pinkerton die samenwerkt met Sam Elliott's Shea; en er is een optreden van Billy Bob Thornton als maarschalk Jim Courtright.

Andere castleden zijn onder meer Audie Rick als de zoon van de Duttons (en toekomstige grootvader van John Dutton) John Dutton Sr en Dawn Olivieri als Claire, de zus van James Dutton. Ook Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hebert, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros en Noah Le Gros doen mee.

De eerste twee afleveringen van 1883 werden uitgezonden na Yellowstone op 19 december 2021. Het eerste seizoen zal uit 10 afleveringen bestaan.

Je kunt 1883 in de VS exclusief bekijken op de streamingdienst Paramount+ , met nieuwe afleveringen op zondag. Paramount+ biedt twee abonnementen: het Essential-niveau met beperkte commercials voor $ 4,99 per maand, en het $ 9,99 Premium-abonnement zonder advertenties (behalve op live-tv en een paar shows).

Het is nog niet bekend wanneer 1883 of Yellowstone in het VK wordt uitgezonden. Maar Paramount+ zal naar verwachting in 2022 het VK bereiken via Sky-platforms.

Ja, je kunt er een bekijken bovenaan deze pagina.

We hebben ook teasers en featurettes hieronder ingesloten.

1883 | Teaser (uitgebreide look) | Paramount+

1893 Flashback | Yellowstone | Paramount-netwerk

1893 Flashback | Yellowstone | Paramount-netwerk

Om je voor te bereiden op 1883, moet je de eerste vier seizoenen van Yellowstone bekijken op Peacock , de streamingdienst van NBC Universal in de VS. Elk seizoen is ook te koop via Amazon Prime Video, of je kunt de serie op dvd kopen als je liever een fysiek exemplaar bezit.

Het Dutton-universum breidt zich uit met niet één maar twee spin-offseries. Yellowstone-maker Taylor Sheridan onthulde vorig jaar dat er twee shows zouden zijn. Een daarvan is 1883. De andere is Yellowstone 6666, die op 4 maart 2022 op Paramount+ uitkomt.

Hier is de volledige samenvatting van 6666:

"Opgericht toen de Comanches nog steeds over West-Texas regeerden, is geen enkele ranch in Amerika meer doordrenkt van de geschiedenis van het Westen dan de 6666. De 6666 functioneert nog steeds zoals twee eeuwen eerder en omvat een heel graafschap. de wetten van de natuur komen samen op een plek waar het gevaarlijkste wat je doet het volgende is ... De 6666 staat synoniem voor het meedogenloze streven om de beste paarden en vee ter wereld te fokken, en uiteindelijk waar cowboys van wereldklasse worden geboren en gemaakt. De serie wordt uitvoerend geproduceerd door Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle en Bob Yari."

Geschreven door Maggie Tillman.