Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Fresh Prince of Bel-Air krijgt een reboot.

De nieuwe show, genaamd Bel-Air, heeft zelfs een eerste trailer gekregen. Is je interesse gewekt? Hier is alles wat u moet weten over het opnieuw opstarten, inclusief wat u kunt verwachten, hoe u het kunt streamen en hoe u het kunt inhalen.

Bel-Air is een "dramatische hervertelling" van het verhaal van The Fresh Prince of Bel-Air. De officiële synopsis van de aankomende show luidt:

Peacocks nieuwe dramaserie van een uur, Bel-Air, speelt zich af in het hedendaagse Amerika en verbeeldt de geliefde sitcom The Fresh Prince of Bel-Air via een nieuwe, dramatische kijk op Wills gecompliceerde reis van de straten van West Philadelphia naar de omheinde herenhuizen van Bel-Air. Terwijl deze twee werelden botsen, houdt Will rekening met de kracht van tweede kansen terwijl hij de conflicten, emoties en vooroordelen navigeert van een wereld die heel anders is dan de enige die hij ooit heeft gekend."

De cast voor de reboot bestaat uit:

Jabari Bank als Will

Adrian Holmes als oom Phil

Cassandra Freeman als tante Viv.

Olly Sholotan als Carlton

Coco Jones als Hilary

Akira Akbar als Ashley

Jordan L. Jones als Jazz

Simone Joy Jones als Lisa

Jimmy Akingbola als Geoffrey, de butler/huismanager

De nieuwe show is uitvoerend geproduceerd door de originele Fresh Prince Will Smith, die zei dat hij geïnspireerd was door een skit-fantrailer die naar YouTube was geüpload.

Will Smith deelde de trailer van de show en schreef:

"Drie jaar geleden uploadde mijn man Morgan Cooper zijn fantrailer naar YouTube, waarin hij liet zien hoe hij de Fresh Prince voor ogen had als een drama. Nu is hier de eerste volledige blik op zijn hervertelling van het verhaal dat me altijd zo na aan het hart is geweest. Ik kan niet wachten tot jullie het op 13 februari zien op @Peacock."

Bel-Air komt uit op 13 februari 2022, oftewel Super Bowl Sunday.

De eerste drie afleveringen van seizoen één zullen tegelijkertijd debuteren. Daarna verschijnen er wekelijks nieuwe afleveringen.

In de VS zal de nieuwe serie beschikbaar zijn om te bekijken op Peacock. De streamingdienst van NBCUniversal heeft een gratis advertentie-ondersteunde laag en een premium laag zonder advertenties voor $ 5 per maand. Meer over Peacock vind je hier.

Een Britse release is nog niet bevestigd, maar de reboot zal vermoedelijk beschikbaar zijn in het land op Peacock via Sky/NOW.

Ja. De eerste trailer landde op 10 januari 2022. Je kunt hem bovenaan deze pagina bekijken.

Je moet de originele hitserie The Fresh Prince of Bel-Air bekijken, die voor het eerst werd uitgezonden in september 1990 en zes seizoenen duurde. De show volgt de avonturen van tiener Will terwijl hij leert te overleven in de meer luxe omgeving van het huis van zijn tante en oom in Bel-Air. Het is beschikbaar om te streamen op HBO Max , of je kunt de verschillende seizoenen huren of kopen bij Amazon Prime Video .

Je kunt de show ook op dvd kopen als je liever een fysiek exemplaar bezit.

Ten slotte moet je ook de reünie-special bekijken , die in 2020 op HBO Max werd uitgezonden en alle overgebleven castleden bevat.

Geschreven door Maggie Tillman.