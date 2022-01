Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is lang geleden dat we Sidney Prescott en de met bloed doordrenkte whodunnits voor het laatst hebben gezien die haar lijken te volgen waar ze ook gaat.

Het wachten komt eindelijk ten einde in januari 2022, met Ghostface die opnieuw grote schade aanricht op het grote scherm.

Dus of je nu een fan bent die je geheugen wil opfrissen of een nieuwkomer die wil zien waar het allemaal om draait - je vraagt je misschien af waar je het beste kunt beginnen.

Gelukkig voor ons blijft de Scream-franchise de neiging om modern te blijven en zijn er geen verwarrende prequels om je zorgen over te maken. De enige roet in het eten is de tv-serie, wat een optionele bonus is, maar waarvan we erg genoten hebben.

squirrel_widget_6458649

Je zou kunnen zeggen dat de eerste Scream-film een nieuw tijdperk voor horrorfilms inluidde. Het was een van de eerste zelfbewuste gruwelen die tegelijkertijd de slasher-films die eraan voorafgingen bespotten en aanbaden.

Scream is een geweldige mix van whodunnit-mysterie, slasher-angst en snarky meta-komedie. De formule werkt wonderwel, het houdt je van begin tot eind gissen en het is gemakkelijk in te zien waarom er zoveel sequels zijn gemaakt.

squirrel_widget_6458798

Slechts een jaar na de release van de eerste film, is Scream 2 een echt sterk vervolg dat alles verdubbelt waar we van hielden uit de eerste film.

Het metacommentaar is hier sterk met personages die de regels van horrorfilmsequels verkennen, terwijl ze ze zelf ervaren.

Scream 2 start de filmfranchise binnen een filmfranchise-thema, met de release van de in-world slasher-film genaamd Stab, gebaseerd op de gebeurtenissen van de eerste film. Meta genoeg voor jou?

squirrel_widget_6458710

De meesten zijn het erover eens dat Scream 3 de zwakste film in de franchise is, maar desondanks is het nog steeds een zeer plezierige film. Scream 3 is meer een comedy first-benadering, terwijl de andere inzendingen horror zijn met komische momenten.

Scream 3 draait opnieuw om de fictieve Stab-franchise, dit keer grotendeels in de filmstudio's die de volgende hit-slasher produceren. Er zijn een aantal geweldige decorstukken en er kan oprecht gelachen worden, maar de film zit vol met raadselachtige keuzes die ons aan het hoofd krabden.

squirrel_widget_6458711

Er was een grote kloof tussen Scream 3 en Scream 4, toevallig is er evenveel tijd verstreken tussen Scream 4 en de nieuwste film.

Scream 4 kan worden gezien als een soort reboot voor de franchise. Het volgt echter nog steeds dezelfde karakters, en zoals je zou verwachten, zit het absoluut vol met meta-grappen over franchise-reboots.

Het is een echte terugkeer naar vorm voor de serie en doet fantastisch werk door de toon en de angsten van het origineel na te bootsen; en dat allemaal terwijl er een aantal geweldige nieuwe personages in de mix worden toegevoegd.

squirrel_widget_173066

De Scream TV-serie is een beetje een uitbijter, maar als je een completist bent, vinden de gebeurtenissen in de show plaats na Scream 4 en vóór Scream 2022.

De show bevat geen van de personages uit de films en lijkt zich niet in hetzelfde universum af te spelen. Dat gezegd hebbende, veel van de elementen die de Scream-films zo geweldig maken, zijn hier aanwezig en het is een leuk horloge. We hebben vooral genoten van de eerste twee seizoenen.

Het is beschikbaar op Netflix in het VK en is het bekijken waard als je bent geabonneerd.

squirrel_widget_6458769

De laatste nieuwkomer in de franchise heet verwarrend Scream, net als de eerste film. Het is echter geen remake en bevat nog steeds de originele cast van Neve Campbell als Sidney, Courteney Cox als Gale en David Arquette als Dewey.

De vijfde film speelt zich 25 jaar na de originele Scream af en bevat een nieuwe moordenaar in Woodsboro, die ongetwijfeld van plan is om Sidneys leven onaangenaam te maken.

Scream komt op 14 januari 2022 alleen in de bioscoop uit.

Schreeuw (1996)

Schreeuw 2 (1997)

Schreeuw 3 (2000)

Schreeuw 4 (2011)

Schreeuw: de tv-serie (2015-2019)

Schreeuw (2022)

Dan vind je misschien onze andere kijkgidsen voor het bestellen van films leuk:

Geschreven door Luke Baker.