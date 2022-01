Snowpiercer Seizoen 3: Releasedatum, hoe te kijken en in te halen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snowpiercer is een klassiek dystopisch verhaal, met alle ingrediënten voor een plezierige thriller, zelfs als de setting een beetje onwaarschijnlijk lijkt - aan boord van een constant rijdende trein.

Het is gebaseerd op een Franse graphic novel en stelt zich tijdig een wereld voor waarin een klimaatramp heeft plaatsgevonden, een nieuwe ijstijd heeft veroorzaakt en de overblijfselen van de mensheid ziet die hun toevlucht zoeken aan boord van een trein van 1001 auto's lang.

Er is sociale verdeeldheid, rebellie, onderdrukking in totalitaire stijl, het soort dingen dat kenmerkend is voor het genre - waardoor het een vermakelijke serie is.

Snowpiercer seizoen 3 komt op 24 januari 2022 uit in de VS, waar het beschikbaar is op TNT.

Snowpiercer Seizoen 3 is beschikbaar op 25 januari 2022 in het VK, waar het beschikbaar is op Netflix. Wekelijks verschijnen er nieuwe afleveringen.

Seizoen 3 zal naar verwachting 10 afleveringen bevatten.

Ja, dat is er en we hebben het hieronder ingesloten.

Snowpiercer Seizoen 2 eindigt met het onderzoek van gegevens die door Melanie buiten, in de echte wereld, zijn verzameld, waaruit blijkt dat de planeet weer begint op te warmen. Snowpiercer is verdeeld, met Layton en een kleine bende op een piratentrein, Wilford met de rest van de trein en de meeste passagiers.

Natuurlijk weten we dat Layton van plan is om de hoofdtrein terug te krijgen, maar de ontdekking van een overlevende, Asha (Archie Panjabi), die al 8 jaar in de kou staat, roept veel vragen op.

De trailer pronkt met ontdooide stukken land, wat suggereert dat er meer off-train exploratie is in seizoen 3.

We verwachten ook dat Melanie (Jennifer Connelly) terugkomt. Hoewel Melanie aan het einde van seizoen 2 als dood wordt beschouwd, verschijnt ze verrassend veel in de trailer van seizoen 3 en op promotiemateriaal.

Ondertussen kunnen we zien dat Mr Wilford (Sean Bean) de trein met ijzeren vuist regeert, iets wat Layton niet goed zal bevallen.

Ja, het is al bevestigd, met Daveed Diggs, die Layton speelt, die het nieuws in juli 2021 bevestigt.

Pssst! #Snowpiercer Seizoen 4 komt eraan. Ben je klaar? pic.twitter.com/8kljUtcSq0 — Snowpiercer op TNT (@SnowpiercerTV) 29 juli 2021

Voor degenen in de VS, als je seizoen 1 of 2 van Snowpiercer wilt inhalen, ze zijn beschikbaar op HBO Max om te streamen . Je moet deze voor seizoen 3 bekijken, anders heb je geen idee wat er gebeurt.

Je kunt ook afleveringen of seizoenen van Amazon.com kopen om te streamen , of kopen op dvd of Blu-ray.

In het VK kun je Snowpiercer Seizoen 1 en 2 op Netflix inhalen.

De Snowpiercer-film uit 2013 is een beetje donkerder dan de tv-serie, maar het is de moeite waard om te kijken. Met in de hoofdrollen Chris Evans, Jamie Bell, Ed Harris en John Hurt, maar belangrijker nog is regisseur Bong Joon Ho (bekend van Parasite). Bong is ook uitvoerend producent van de Snowpiercer-tv-serie, die de twee draden effectief met elkaar verbindt.

In de VS vind je de film Snowpiercer op Netflix.

In het VK is de Snowpiercer-film te zien op Amazon Video.

Geschreven door Chris Hall.