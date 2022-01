Sterke Leap-S1 Android-streamingbox biedt 4K HDR-tv, Google Stadia, Chromecast en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Strong heeft zijn entree op de Britse markt bevestigd met de Strong Leap-S1. Het bedrijf, dat al in een groot deel van Europa beschikbaar is, is een onderafdeling van Skyworth, een van China's grootste tv-fabrikanten en een bekende naam voor iedereen die hun tv's kent.

De Strong Leap-S1 is eigenlijk al beschikbaar in het VK en is dat al een paar maanden, maar met een nieuw jaar lijkt er een nieuwe push te zijn, waardoor je een andere optie hebt als het gaat om streamen naar je tv.

Deze streamingbox is gebaseerd op Android TV OS 10 en biedt die Google-voordelen, zoals toegang tot de Play Store voor apps, Google Assistant en Chromecast-functie, evenals Google Stadia (als je een abonnee bent), voor een meer verbeterde game-ervaring .

Er is HDMI 2.1a-ondersteuning en je krijgt 4K HDR-resoluties, ondersteuning voor Dolby-audio, terwijl de box ook een reeks aansluitmogelijkheden biedt.

Omdat deze doos groter is dan veel van de dongles die elders worden aangeboden, biedt het een aantal andere mogelijkheden. Het heeft zowel Ethernet als Wi-Fi, om te beginnen, maar biedt ook USB en microSD voor uitbreiding.

Het wordt ook geleverd met een Bluetooth-afstandsbediening, wat betekent dat je geen zichtlijn nodig hebt, je kunt het uit de weg stoppen en de controle over je box behouden.

Je krijgt £ 10 korting op deze doos als je in het VK koopt, wat betekent dat je hem voor £ 59,99 kunt ophalen.

