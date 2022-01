Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Loewe, het legendarische tv- en audiomerk, viert deze maand zijn 99e verjaardag. Om dat te vieren brengt het merk een speciale limited edition uit van de Bild s.77 TV.

De speciale editie is beperkt tot slechts 99 eenheden wereldwijd en probeert het meermaals bekroonde ontwerp van de Bild s.77 te verbeteren.

De speciale editie-set voegt echt vergulde elementen toe aan het ontwerp van de tv. Elke tv is individueel genummerd en heeft een vergulde Loewe-signatuurvlag en een vergulde Loewe-ring.

Qua specificatie gaat het om een 77-inch 4K OLED-scherm met een SX quad-coreprocessor onder de motorkap. De TV heeft HDR10, HLG en Dolby Vision certificering.

De Bild S.77 heeft een geïntegreerde soundbar die wordt onthuld wanneer de set wordt ingeschakeld, hij gebruikt wat Loewe 'Kinematic-technologie' noemt om het scherm op te tillen, zodat de soundbar alleen zichtbaar is tijdens gebruik.

De soundbar heeft tien naar voren gerichte drivers die 120 watt aan goed geluid leveren. Loewe gebruikt Mimi Defined-technologie om de audio aan te passen aan de individuele hoormogelijkheden, en het geluid in realtime aan te passen voor de perfecte tv-kijkervaring.

Loewe heeft de interne opslag van de s.77 een boost gegeven voor de speciale editie, die nu een 2TB SDD heeft van 1TB op de standaardversie.

Loewe zegt: "De Bild s.77-editie vertegenwoordigt de deugden van het merk in hun volle omvang; een ongeëvenaard verlangen naar het hoogste niveau van uitmuntendheid in design, waarbij de nieuwste geavanceerde technologie op zijn best wordt gebruikt."

De Bild s.77-editie is nu verkrijgbaar bij Loewe TV en geselecteerde high-end retailers, waaronder Harrods, vanaf £ 12.999.