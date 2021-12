Wat is HDMI 2.1a en welke nieuwe functies brengt het met zich mee?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin januari wordt op CES 2022 weer een nieuwe HDMI-standaard aangekondigd: HDMI 2.1a.

Dat kan een schok zijn voor degenen die net duizenden hebben geïnvesteerd in een nieuwe tv met HDMI 2.1-poorten, vooral als ze dachten dat ze toekomstbestendig waren. Maar er is misschien nog geen reden om je zorgen te maken.

We leggen uit wat HDMI 2.1a gaat brengen op het feest en of het er echt toe doet.

De volledige HDMI 2.1a-standaard moet nog worden aangekondigd door het HDMI Forum, het collectief dat de HDMI-specificaties voor de vele AV-fabrikanten beheert. The Verge meldt echter dat HDMI 2.1a een kleine maar belangrijke update heeft die fabrikanten in de toekomst kunnen implementeren: source-based tone mapping (SBTM).

Source-based tone mapping is een technologie waarmee bronapparatuur, zoals een set-top-box of gameconsole, het exacte HDR-toonsignaal naar uw HDR-compatibele display kan sturen. Momenteel zet het scherm zelf de toon, die kan variëren op basis van de kwaliteit van de tv of monitor, de helderheid, enz.

Meestal is het afhankelijk van de gebruiker die zijn, haar of hun tv of monitor kalibreert om de beste HDR-presentatie te geven, maar met SBTM zou die stap volledig moeten worden geëlimineerd.

Bovendien kan SBTM een display mogelijk maken om verschillende tonen op hetzelfde scherm weer te geven, afhankelijk van het bronmateriaal. Als u bijvoorbeeld miniaturen van meerdere bronnen op hetzelfde scherm hebt, sommige in HDR, andere niet, zal de tv of monitor een enkele HDR-toon over de partij instellen. Maar als SBTM is ingeschakeld, kan elke miniatuur worden weergegeven zoals oorspronkelijk bedoeld.

Zoals de HDMI Licensing Administator op zijn website aangeeft, vervangt SBTM de HDR-standaarden, zoals HLG en HDR10, niet, maar het kan de optimalisatie helpen vereenvoudigen.

Er wordt gesuggereerd dat fabrikanten hun bestaande HDMI 2.1-compatibele tv's zullen upgraden via een firmware-update. Dat voegt echter mogelijk niet alle nieuwe functies van HDMI 2.1a toe.

We wachten de volledige release-opmerkingen af voordat we het zeker weten.

Een ander klein probleem is dat fabrikanten, net als andere HDMI-standaarden, SBTM waarschijnlijk niet hoeven te ondersteunen om "HDMI 2.1a" op de tv-poort of marketingmateriaal te plaatsen. Het kan uiteindelijk een beetje verwarrend worden.

Het is echter vermeldenswaard dat, afgezien van andere aangekondigde functies, SBTM klinkt als een leuke, maar verre van essentiële technologie. Andere functies, zoals variabele verversingssnelheid en 4K 120Hz, zijn belangrijker en zitten al in HDMI 2.1. De huidige mogelijkheid van uw tv om HDR10 en HLG af te spelen, plus Dolby Vision en HDR10+ waar van toepassing, wordt niet beïnvloed.

We zullen updaten wanneer de nieuwe standaard officieel wordt gelanceerd tijdens CES 2022.