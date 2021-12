Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Harry Potter-fans verheugen zich! De reünie waar je op hebt gewacht, gaat echt gebeuren: bij Return to Hogwarts zullen Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson zich bij filmmaker Chris Columbus voegen en castleden uit alle Harry Potter-films die teruggaan naar Hogwarts.

Net als bij de Friends Reunion , kun je afstemmen, je aansluiten bij de cast en enkele van de beste momenten uit de Harry Potter-films herbeleven.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts wordt uitgezonden op 1 januari 2022. Dat klopt, het wordt vertoond op nieuwjaarsdag, wat je een perfecte kijknostalgie bezorgt.

In de VS is bevestigd dat het om klokslag middernacht beschikbaar zal zijn, we hebben er geen exacte tijd voor in het VK, maar het zal waarschijnlijk tegelijkertijd beschikbaar zijn, namelijk 05:00 uur.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts zal te zien zijn op HBO Max in de VS en zal, zoals we al zeiden, vanaf middernacht op nieuwjaarsdag te streamen zijn.

In het VK kun je Return to Hogwarts bekijken op Sky of via Now. De exacte tijd moet nog worden bevestigd.

Dit is in principe hetzelfde arrangement als bij de Friends-show onlangs.

Hoewel de meeste aandacht zal uitgaan naar Harry, Ron en Hermione (Radcliffe, Grint en Watson), hebben we een lijst met bevestigde deelnemers:

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane - Hagrid

Ralph Fiennes - Heer Voldemort

Jason Isaacs - Lucius Malfidus

Gary Oldman - Sirius Black

Imelda Staunton - Delores Umbridge

Tom Felton - Draco Malfidus

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Wemel

Mark Williams - Arthur Weasley

Bonnie Wright - Ginny Wemel

Alfred Enoch - Dean Thomas

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Evanna Lynch - Luna Lovegood

Ian Hart - Professor Krinkel

Dit is niet zo uitputtende lijst als we verwachten dat andere personages ook zullen verschijnen.

Ja, een trailer plaagt de show zowel op tv als online. Dit onthult niet al te veel over wat we zullen zien in de Harry Potter-reünie, maar een plaag liet zien dat sommige personages openhartig uitnodigingen voor Hogwarts ontvingen.

Er zijn tal van mogelijkheden om de films te bekijken en Kerstmis is een geweldige tijd om ze te bekijken, aangezien Kerstmis een rol speelt in de meeste films, dus ze hebben iets feestelijks.

Je kunt de Harry Potter-films op HBO Max in de VS inhalen en de hele collectie is ook beschikbaar op Sky, met een pop-upkanaal vanaf 19 december inclusief de twee Fantastic Beasts-films.

Bekijk onze kijkvolgorde voor de beste volgorde om de films te bekijken , inclusief de nieuwste toevoeging, The Secrets of Perkamentus.