Wat is Pluto-tv? De gratis streaming tv-service uitgelegd

(Pocket-lint) - De Pluto TV-streamingservice is al vele jaren actief, met name in de VS, waar het is uitgegroeid tot meer dan 200 kanalen met gratis live-tv en on demand-inhoud.

Het is echter misschien minder bekend buiten de Verenigde Staten, waar het recentelijk beschikbaar is gekomen - waaronder het VK, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Latijns-Amerika.

Een ding dat waarschijnlijk zal veranderen, is Star Trek: Discovery. Er werd onthuld dat Pluto TV seizoen vier zal vertonen in regios waar Paramount+ nog moet worden gelanceerd.

Dus, wat is Pluto TV en wat biedt het. Hier leggen we alles uit.

Pluto TV is een volledig gratis internettelevisiedienst die honderden live kanalen biedt met inhoud die is verkregen van partners en netbronnen.

In de VS zijn er meer dan 200 kanalen, terwijl andere regios er minder hebben. Het VK heeft bijvoorbeeld ongeveer 65 kanalen.

Er zijn kanalen over veel onderwerpen, zoals entertainment, films, nieuws en sport. Er zijn ook veel partnerkanalen, zoals My5 in het VK, met inhoud van Channel 5.

Pluto TV is over het algemeen beschikbaar via een smart-tv of settopbox-applicatie.

Toegankelijkheid is afhankelijk van de regio, maar Pluto TV-apps zijn over het algemeen beschikbaar voor het volgende:

Amazon Fire TV

Android

Android TV

Apple TV

Chromecast

iOS

LG smart-tvs

PS4 & PS5

Roku

Samsung smart-tvs

U hoeft niet in te loggen op de Pluto TV-app. Gewoon beginnen en weg ben je.

Naast meerdere live streaming-kanalen die programmering tonen als een traditionele terrestrische tv-service, is er een uitgebreide bibliotheek met on-demand series en films beschikbaar om te streamen.

Het is allemaal gratis.

Tot Paramount+ buiten de VS werd gelanceerd, is de enige manier om Star Trek: Discovery seizoen 4 te bekijken op Pluto TV.

Kijkers in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kunnen elke aflevering op vrijdag (vanaf 26 november) om 21.00 uur lokale tijd live bekijken.

