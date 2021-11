Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er was opschudding toen Paramount Star Trek: Discovery van Netflix in het VK en Europa haalde. En toen werd onthuld dat seizoen 4 pas in 2022 buiten de VS zou verschijnen, stortte Twitter in.

Terwijl Amerikaanse kijkers het te zien zouden krijgen vanaf de release in november, zou iedereen moeten wachten tot het op Paramount + verschijnt wanneer die streamingdienst zich uitbreidt naar andere regios.

Gelukkig heeft Paramount nu zin gekregen en een deal gesloten met Pluto TV om in de tussentijd nieuwe afleveringen te laten zien.

Dat betekent dat fans in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vanaf vrijdag 26 november 2021 om 21:00 uur de nieuwe serie Star Trek: Discovery kunnen bekijken via de gratis Pluto TV-app. drop elke vrijdag dan op.

Helaas zul je nog steeds moeten wachten tot de lancering van Paramount+ in die landen (als onderdeel van Sky TV in veel van hen) om de voorgaande seizoenen in te halen, maar het is nog steeds een mooi gebaar voor de toegewijde fanbase.

Bovendien is de datum waarop afleveringen Paramount+ buiten de VS bereikten, naar voren gehaald. Alle landen die al toegang hebben tot de dienst, krijgen vanaf 26 november ook nieuwe afleveringen. Een nieuwe ledenpromotie biedt 50 procent korting om dit te vieren.