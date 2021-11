Blade Runner en Alien TV-serie bevestigd door Ridley Scott

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens Ridley Scott komen er live-action tv-series van zowel Alien als Blade Runner in het verschiet.

De regisseur van de eerste films in elke franchise heeft aan de BBC bevestigd dat er al een pilot-aflevering van een Blade Runner-tv-serie is geschreven, met het oog op meerdere afleveringen voor een toekomstige uitvoering als ze worden opgehaald.

"We hebben [al] de pilot voor Blade Runner en de bijbel geschreven. Dus we presenteren Blade Runner al als een tv-show, de eerste 10 uur", zei hij (zoals gerapporteerd door Variety ).

Een Alien-serie loopt iets achter, terwijl de piloot nog in het proces van schrijven is. En de "bijbel" van de show is ook onderweg - het zal gedetailleerd beschrijven wat er in de eerste acht tot tien uur gaat gebeuren.

FX bevestigde in 2020 dat er een Alien-serie in de maak zou kunnen zijn, maar dit is de eerste volledige vermelding van Scott zelf. Dit is ook de eerste keer dat hij heeft gezegd dat Blade Runner ook op het kleine scherm zal verschijnen.

Er is nog geen woord over wie Blade Runner zou kunnen oppikken, maar aangezien beide films zijn gemaakt door Warner Bros, zou het niet te lang duren om te suggereren dat het zou kunnen eindigen op HBO Max (en dus Sky in the VK).

Wat Alien betreft, FX-shows maken nu deel uit van Disney+ s Star-line-up in het VK en Centraal-Europa, dus het zou een exclusieve show kunnen worden voor het platform buiten de VS.