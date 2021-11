Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kun je geloven dat het vijf jaar geleden is dat Downton Abbey eindigde?

Gelukkig kregen fans van het historische drama in 2019 de kans om de familie Crawley en hun vele dienstmeisjes en lakeien opnieuw te zien met een lange speelfilm. Maar dat was niet de grote finale van het Downton Abbey-universum. In 2021 kondigde Focus Features aan dat er een vervolg - genaamd A New Era - komt.

Releasedatum: 18 maart 2022

In april 2021 bevestigde Focus Features dat de vervolgfilm deze kerst in de bioscoop te zien zou zijn. "Na een zeer uitdagend jaar met zo velen van ons gescheiden van familie en vrienden, is het een enorme troost om te bedenken dat er betere tijden in het verschiet liggen en dat we volgende kerst herenigd zullen worden met de geliefde karakters van Downton Abbey", zegt Gareth Neame. , zei de producent van de film destijds in een verklaring , maar in juli 2021 werd de premièredatum verschoven naar 18 maart 2022.

Tot op heden is er slechts één teaser-trailer vrijgegeven voor de nieuwe film:

De eerste fotos van de nieuwe film kun je hier bekijken:

Focus Features

Downton Abbey: A New Era is geschreven door bedenker Julian Fellowes en geregisseerd door Simon Curtis.

Het vervolg brengt de meeste hoofdrolspelers uit de serie en de eerste film terug. ( Per Focus Features : "De originele hoofdcast keert allemaal terug voor de tweede film.) Er zullen ook nieuwe personages zijn, met Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye en Dominic West die zich allemaal bij de cast voegen.

Hugh Bonneville - Robert Crawley, de graaf van Grantham

- Robert Crawley, de graaf van Grantham Elizabeth McGovern - Cora Crawley, de gravin van Grantham

- Cora Crawley, de gravin van Grantham Michelle Dockery - Lady Mary Talbot, de oudste dochter van Crawley

- Lady Mary Talbot, de oudste dochter van Crawley Laura Carmichael - Edith Pelham, de markiezin van Hexham en middelste dochter van Crawley

- Edith Pelham, de markiezin van Hexham en middelste dochter van Crawley Maggie Smith - Violet Crawley, weduwe gravin van Grantham

- Violet Crawley, weduwe gravin van Grantham Allen Leech - Tom Branson, de weduwe van de jongste Crawley-dochter Sybil

- Tom Branson, de weduwe van de jongste Crawley-dochter Sybil Jim Carter - Charles Carson, de gepensioneerde butler

- Charles Carson, de gepensioneerde butler Phyllis Logan - Elsie Carson, de huishoudster voorheen bekend als mevrouw Hughes

- Elsie Carson, de huishoudster voorheen bekend als mevrouw Hughes Robert James-Collier - Thomas Barrow, de huidige butler

- Thomas Barrow, de huidige butler Joanne Froggatt - Anna Bates, de meid van Lady Mary

- Anna Bates, de meid van Lady Mary Lesley Nicol - Beryl Patmore, chef-kok

- Beryl Patmore, chef-kok Sophie McShera - Daisy Mason, assistent-kok

- Daisy Mason, assistent-kok Penelope Wilton - Isobel Grey, barones Merton en de voormalige schoonmoeder van Mary

- Isobel Grey, barones Merton en de voormalige schoonmoeder van Mary Samantha Bond - Lady Rosamund Painswick, de zus van Robert

- Lady Rosamund Painswick, de zus van Robert Harry Hadden-Paton - Bertie Pelham, Markies van Hexham en de echtgenoot van Edith

- Bertie Pelham, Markies van Hexham en de echtgenoot van Edith Matthew Goode - Henry Talbot, Marys echtgenoot

- Henry Talbot, Marys echtgenoot Douglas Reith - Dickie Grey, Baron Merton en de echtgenoot van Isobel

- Dickie Grey, Baron Merton en de echtgenoot van Isobel Kevin Doyle - Joseph Molesley, voormalig lakei en leraar

- Joseph Molesley, voormalig lakei en leraar Michael Fox - Andy Parker, lakei

- Andy Parker, lakei Imelda Staunton - Lady Maud Bagshaw, Roberts neef

- Lady Maud Bagshaw, Roberts neef Tuppence Middleton - Lucy Smith, Toms verloofde en erfgenaam van Lady Bagshaw

- Lucy Smith, Toms verloofde en erfgenaam van Lady Bagshaw Laura Haddock - Myrna Dalgleish

De eerste trailer van de film plaagt een bruiloft voor het personage van Tom Branson, en mogelijk het verhaal van een affaire van de gravin-weduwe. Er is verder weinig bekend over het eigenlijke plot van de nieuwe film, maar dankzij de teaser-trailer en enkele weloverwogen gissingen kunnen we aannames doen over mogelijke verhaallijnen.

De eerste film speelt zich af in 1927 en gaat over een bezoek van koning George V en koningin Mary aan Downton Abbey. Het vervolg lijkt meteen te volgen, dus het zou zich rond 1928 of 1929 kunnen afspelen. De teaser-trailer toont Tom Branson die trouwt met Lucy, die hij in de eerste film ontmoette.

In de eerste film vertelt Violet, de weduwe gravin van Grantham, haar kleindochter Mary dat ze stervende is. Gelukkig is ze te zien in de teaser-trailer.

We zien haar de familie Crawley vertellen dat ze een man heeft ontmoet voordat haar kinderen werden geboren en als gevolg daarvan heeft ze nu een villa in het zuiden van Frankrijk. Sommige Crawleys - waaronder Lord en Lady Grantham, Lady Edith en haar man, en Tom Branson en zijn nieuwe vrouw Lucy - lijken allemaal de villa te bezoeken.

In de teaser-trailer zijn Henry Talbot, Marys echtgenoot en Toms zakenpartner niet te zien. Hij wordt gespeeld door Matthew Goode. In de teaser-trailer staat de familie in de rij voor trouwfotos, maar Henry ontbreekt in actie. Henry verscheen slechts kort in de eerste film, om uit te leggen dat hij nodig is op zakenreis.

Goode schittert in A Discovery of Witches, dus misschien heeft hij alleen tijd voor nog een cameo in A New Era. Maar voorlopig is het onbekend of hij zal verschijnen, en het is ook onduidelijk of Mary en Henry nog steeds getrouwd zijn. Er is geen reden om iets anders te vermoeden, maar wat is een verhaal zonder een beetje drama en conflict?

Streamingdetails zijn nog niet aangekondigd voor het VK en de VS. Wanneer Focus Features meer informatie deelt, zal Pocket-lint deze handleiding bijwerken.