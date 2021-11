Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peacock staat op het punt te vliegen in het VK en Ierland.

De streamingdienst van NBC Universal, die vorig jaar in de VS werd gelanceerd, heeft een overzeese releasedatum gekregen. Zoals voor het eerst gemeld door Variety , hebben Sky TV- en Now-klanten in het VK en Ierland vanaf 16 november 2021 zonder extra kosten toegang tot Peacock. Het zal daar eerst een "zachte lancering" krijgen en ergens in de komende maanden zal het uitrollen naar Sky-klanten in andere gebieden, waaronder Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

Dit is de eerste keer dat Peacock officieel beschikbaar is buiten de VS, hoewel het een add-on lijkt te zijn in plaats van een volwaardige, zelfstandige app.

In Europa kun je verwachten dat Peacock zowel originelen als huidige en eerdere tv-shows heeft, waaronder de Amerikaanse versie van The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives , en meer. Films over Peacock zijn onder meer The Last House on the Left, MacGruber, Seed of Chucky, The Skeleton Key, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come en You, Me en Dupree.

NBC Universal kondigde afgelopen zomer voor het eerst plannen aan om Peacock te lanceren als een gratis add-on voor Skys satelliet-tv-klanten in Europa. Peacock volgt het debuut van HBO Max vorige maand in Europa . Ondertussen zei ViacomCBS dat het van plan is om Paramount Plus in 2022 in Europa te lanceren via Sky Cinema-abonnementen.