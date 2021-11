Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - No Time to Die, het nieuwste deel in de James Bond- franchise, is te huur voor $ 19,99 op digitale platforms in de VS.

Vanaf 9 november 2021 kun je de nieuwe 007 blockbuster streamen vanaf Amazon Prime Video. Het is ook te huur bij andere grote streamingplatforms, zoals Google en Vudu . Welke optie je ook kiest, als je No Time to Die digitaal huurt, heb je 48 uur de tijd om het te bekijken.

In de laatste Bond-inzending wordt een gepensioneerde 007 gedwongen weer in actie te komen - om een complot te stoppen van een schurk, bekend als Satin, die miljoenen levens bedreigt. Bond wordt opnieuw gespeeld door Daniel Craig, maar deze keer krijgt hij hulp van een vrouw, Nomi genaamd, evenals zijn oude vrienden Miss Moneypenny, Q en M.

Trailers voor de film plagen ook de terugkeer van Christoph Waltzs Blofeld.

No Time to Die zou oorspronkelijk vorig jaar uitkomen, maar liep door de pandemie verschillende vertragingen op. Het ging vorige maand eindelijk in première in theaters in Noord-Amerika, wat betekent dat de "PVOD"-release iets meer dan een maand later is aangekomen. Tot nu toe is het wereldwijd meer dan $ 600 miljoen aan de kassa geweest, waardoor het de hoogste brutowinst van het jaar is. Ter referentie:Casino Royale en Quantum of Solace trokken respectievelijk $ 600 miljoen en $ 585 miljoen wereldwijd bruto op.

