(Pocket-lint) - Dexter stopte in 2013 na acht seizoenen. Maar de populaire misdaaddramaserie komt terug, met Showtime die een miniserie uitbrengt met de titel Dexter: New Blood. De revival speelt zich bijna 10 jaar na de finale af en opnieuw schittert Michael C Hall als de antiheld-hoofdrolspeler en seriemoordenaar Dexter Morgan.

Dexter: New Blood is ontwikkeld door Clyde Phillips, de showrunner van Dexters eerste vier seizoenen en voor Dexter: New Blood.

De eerste zes afleveringen worden geregisseerd door Marcos Siega, die ook een aantal afleveringen voor Dexter regisseerde. Siega is een uitvoerend producent naast Michael C Hall, Clyde Phillips, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro en Scott Reynolds.

Naast Hall als Dexter bestaat de cast in de nieuwe miniserie uit acteurs Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott en Jennifer Carpenter als Dexters zus Debra Morgan. ( Spoiler alert: Debra stierf tijdens de finale van seizoen 8, dus Dexter verbeeldt haar in New Blood).

Terugkerende castleden in New Blood zijn onder meer Jamie Chung, Oscar Wahlberg, Michael Cyril Creighton, Katy Sullivan en John Lithgow (die ook een cameo-optreden zal maken als Arthur Mitchell, ook bekend als de Trinity Killer).

New Blood begint bijna 10 jaar na de finale van Dexter seizoen 8. De geliefde seriemoordenaar leidt nu een rustig leven in een klein stadje. Maar een reeks gebeurtenissen - waaronder zijn zoon die opduikt - zorgt ervoor dat Dexters Duistere Passagier terug naar de oppervlakte borrelt. Hier is de officiële synopsis van Showtime voor de serie:

"De hele wereld gelooft dat Dexter Morgan is omgekomen bij een tragisch bootongeval, en in zekere zin heeft de hele wereld het niet bij het verkeerde eind. Ver van het leven dat hij kende, levend onder een valse naam in het kleine stadje Iron Lake, NY, hij heeft zijn Donkere Passagier bijna 10 jaar met succes in bedwang gehouden. Met een normale baan en een vriendin van de politiechef lijkt het erop dat hij het leven onder controle heeft - totdat zijn zoon opduikt en zijn wereld op zijn kop zet. Dexter bezwijkt voor zijn moorddadige dringt aan en bevindt zich al snel op ramkoers met een zeer gevaarlijke local."

New Blood zal 10 afleveringen hebben, waarvan er elke week één wordt uitgezonden. Tot nu toe zijn alleen de titels voor de eerste acht afleveringen vrijgegeven:

"Cold Snap" - 7 november 2021 "Storm of Fuck" - 14 november 2021 "Rooksignalen" - 21 november 2021 "H staat voor held" - 28 november 2021 "Op hol geslagen" - 5 december 2021 "Te veel tonijnsandwiches" - 12 december 2021 "Huid van haar tanden" - 19 december 2021 "Big Game" - 26 december 2021

De laatste aflevering van Dexter: New Blood staat gepland voor 9 januari 2022.

Dexter: New Blood wordt uitgezonden op Showtime op zondag 7 november 2021 om 21.00 uur ET/PT. Wekelijks worden er nieuwe afleveringen uitgezonden.

Showtime heeft tot nu toe het volgende uitgebracht:

Je kunt Dexter: New Blood niet kijken zonder Showtime. Maar je hebt wel streamingopties als je een snoersnijder bent in de VS.

Over het algemeen worden nieuwe afleveringen van Showtime-shows toegevoegd aan de Showtime-app in de VS op hetzelfde moment dat ze op tv worden uitgezonden.

Je hebt geen kabelabonnement nodig om de Showtime-app te gebruiken. Maar er zijn maandelijkse abonnementskosten van $ 10,99 in de VS. Je kunt op elk moment opzeggen, net als elke andere streamingdienst zoals Netflix of Disney+. De Showtime-app biedt ook een gratis proefperiode van 30 dagen aan nieuwe abonnees.

Je hebt toegang tot de Showtime-app op Roku, Apple TV en alle grote mobiele en smart-tv-platforms.

Als je een kabelabonnement hebt, gebruik dan gewoon de Showtime AnyTime-app om Dexter: New Blood in de VS te streamen.

Je moet natuurlijk wel inloggen via je tv-aanbieder. Maar nieuwe afleveringen van Showtime-shows gaan live in de Showtime Anytime-app op hetzelfde moment dat ze op tv worden uitgezonden. Met de app kun je live tv kijken en on-demand inhalen op je tv, tablet, telefoon of computer.

Verward over het verschil tussen de Showtime-app en de Showtime Anytime-app? Voor dat laatste heb je alleen een kabelabonnement nodig. Maar als u meer informatie nodig heeft, heeft Showtime een ondersteuningspagina met alles wat u moet weten.

Je hebt toegang tot inhoud van het Showtime-kanaal - inclusief Dexter: New Blood - wanneer je Showtime toevoegt als premium add-on in je favoriete streamingdienst - zoals Amazon Prime Video, Hulu en zelfs fuboTV, DirecTV, Apple TV, Roku, Sling TV en YouTube TV. Kortom, als u zich abonneert op de Showtime-add-on in Prime Video , kunt u de Prime Video-app in de VS openen om Showtime-shows te zoeken en te bekijken. Het is zo simpel.

Abonnementsprijzen voor de Showtime-add-on verschillen per service, maar ze bieden meestal allemaal een gratis proefperiode van 7 dagen voor nieuwe abonnees. Houd er rekening mee dat u ook de prijs moet betalen van de service die de Showtime-add-on aanbiedt. Prime Video vereist bijvoorbeeld een abonnement van $ 12,99 per maand op Amazon Prime.

Britten kunnen Dexter: New Blood kijken met een abonnement op Sky. De eerste aflevering wordt uitgezonden op Sky Atlantic op maandag 8 november 2021 om 22:05 uur GMT.

Nieuwe afleveringen van Dexter: New Blood komen op dezelfde dag als hun tv-uitzending op de contractvrije Now TV-service aan. Het kost £ 9,99 per maand voor de Entertainment-pas, maar er is een gratis proefperiode van 7 dagen voor nieuwe klanten.

Hier zijn enkele handige streaming-links voor een paar verschillende landen:

Hunkeren (Canada)

Paramount Plus (Australië)

(Australië) Neon TV (Nieuw-Zeeland)

Je moet seizoen één tot en met acht van de originele Dexter-tv-serie bekijken als je volledig voorbereid wilt zijn op New Blood — aangezien het een direct vervolg is, hoewel het zich tien jaar later afspeelt. Alle acht seizoenen van Dexter zijn momenteel beschikbaar voor streaming in de VS via Amazon Prime Video , Spectrum , DirectTV en Showtime .

Je kunt de serie ook kopen of huren op alle grote platforms, waaronder Apple TV , Amazon , Google Play en meer.