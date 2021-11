Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Minder dan de helft van de Discovery+ -abonnees in de VS is ook geabonneerd op HBO Max . Maar zouden ze meer geneigd zijn zich te abonneren op een enkele videostreamingservice als deze inhoud van beide zou aanbieden?

Eerder dit jaar heeft AT&T WarnerMedia afgesplitst en samengevoegd met Discovery in een deal van $ 43 miljard die in de komende maanden zal worden afgerond. Wanneer dat gebeurt, zoals voor het eerst gemeld door Gizmodo en FierceVideo, kunnen hun vlaggenschipvideostreamingservices, HBO Max en Discovery+ , worden gecombineerd tot één megaservice.

De president en CEO van Discovery Streaming, JB Perrette, liet hetzelfde doorschemeren tijdens een recente winstoproep . Het klinkt alsof HBO Max en Discovery+ in het begin als een bundel zouden kunnen worden aangeboden. Maar uiteindelijk kan Warner Bros Discovery (de nieuwe naam van het gefuseerde bedrijf) de twee videostreamingdiensten samenvoegen tot één. Perette beschreef het combineren van beide diensten als iets dat zou neerkomen op een "ongelooflijk aantrekkelijk technisch buffet".

Perrette zei ook dat hij gelooft dat een gecombineerde service "zinvolle kostenbesparingen" en "betekenisvolle consumentenvoordelen" zou opleveren voor abonnees.

Houd er rekening mee dat Discovery+ begint bij $ 5 per maand met advertenties en inhoud bevat van alle media-eigendommen onder de Discovery-paraplu, waaronder HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery+ Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel en The Dodo.

Wat HBO Max betreft, het begint bij $ 10 per maand met advertenties en heeft alles in de HBO-catalogus, zoals The Game of Thrones, evenals Max Originals zoals Mare of Easton. Het streamt ook inhoud van andere Warner Media-merken, waaronder DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT en TCM.

Het is natuurlijk onduidelijk wanneer een HBO Max en Discovery+ bundel of de fusie zal plaatsvinden, laat staan hoeveel ze elk zullen kosten. Maar in ieder geval bespreken leidinggevenden het openlijk tijdens winstgesprekken.

squirrel_widget_4152470