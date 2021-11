Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereld van crypto kan er een zijn die allerlei ongelooflijke toekomstige mogelijkheden claimt rond gedecentraliseerd bankieren en het einde van transactiekosten en andere hindernissen, maar in het hier en nu is het ook een gebied dat grotendeels ongereguleerd en meer dan een beetje riskant is.

Dat is nauwelijks een nieuwe les, maar het wordt onderstreept door de recente ark of Squid, een token gemaakt en op de markt gebracht als eerbetoon aan de immens populaire Netflix-show Squid Game, die de wereld de afgelopen maand stormenderhand heeft veroverd.

Het zou naar verluidt een token zijn dat toegang gaf tot games, net zoals die in de show, waar veel deelnemers (vrijwel) zouden worden geëlimineerd en enorme prijzenpotten zouden achterlaten voor degenen die het haalden.

Dat was al een uitgangspunt dat veel risicos toestond, maar nu is het hele token ingestort nadat de makers ervoor hadden gezorgd dat niemand hun tokens kon verkopen en vervolgens effectief verdween. Ze zijn er vandoor gegaan met naar schatting $ 3,38 miljoen (£ 2,48 miljoen), en er is niet veel dat iemand eraan kan doen.

Voor de volledige context is het token gestegen van een hoogtepunt van $ 2.856 in waarde naar het huidige niveau van één cent, een steile ineenstorting die sommige hoopvolle kopers enorm zal hebben gekost. Het herinnert ons eraan dat gimmicky-munten en -penningen op precies dezelfde manier tapijten kunnen zijn, dus er moet veel onderzoek worden gedaan naar elke aankoop.