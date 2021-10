Enorme vertragingen voor alle toekomstige Marvel-films aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Marvel-fans nog even moeten wachten op de aankomende Marvel-films, waarbij Disney het hele schema in 2022 verandert.

Net als de rest van de wereld heeft de filmproductie het afgelopen jaar vertragingen opgelopen die de boel ophouden. Om het probleem op te lossen, verschuift Disney gewoon dingen naar volgend jaar.

Dit verandert de theatrale releasedatums voor een aantal Marvel-films.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness wordt nu verwacht op 6 mei 2022 in plaats van maart. Thor: Love and Thunder wordt verplaatst naar 8 juli 2022. Deze veranderingen betekenen op hun beurt dat Black Panther: Wakanda Forever vanaf 11 november 2022 in de bioscoop draait.

Nia DaCostas The Marvels wordt uitgesteld tot 17 februari, waarna Ant-Man and the Wasp: Quantumania wordt verschoven naar 28 juli 2023.

Alle hoop is echter niet verloren als Guardians of the Galaxy Vol. 3 houdt vast aan de oorspronkelijke releasedatum voor de zomer op 5 mei 2023. Een andere momenteel naamloze Marvel-film wordt ook verplaatst naar 3 november 2023.

Deadline meldt dat deze veranderingen niets te maken hebben met een van de films die naar Disney+ komen, zoals we onlangs met Black Widow hebben gezien, maar het nieuws zal zeker velen teleurstellen.