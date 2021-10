Miljarden seizoen 6 releasedatum hoe te kijken en hoe in te halen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Miljarden loopt al vijf seizoenen en volgt de machtsspelletjes tussen miljardair Bobby Axelrod (Damien Lewis) en wetsman Chuck Rhodes (Paul Giamatti) terwijl ze het uitvechten om elkaar over de streep te trekken met schijnbaar geen zorg over degenen die onderpand worden schade onderweg.

Maar met een enorme plotwending aan het einde van seizoen vijf, wat gaat er gebeuren in seizoen zes en zal de show doorgaan met dezelfde felle aanpak? Wie blijft er over om de stukken op te rapen, en wat gaat er daarna gebeuren?

Hier is alles wat je moet weten over Billions seizoen zes, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het naar verwachting zal worden uitgebracht, wie erin zit en wat er naar verwachting zal gebeuren.

Het vijfde seizoen van Billions was opgedeeld in twee delen die naadloos als één seizoen liepen. De reden voor de pauze van 18 maanden was vanwege een pauze in het filmen als gevolg van de wereldwijde pandemie. De eerste zeven afleveringen van het seizoen van 12 afleveringen werden uitgezonden tussen mei en juni 2020. De laatste vijf afleveringen kwamen uiteindelijk op onze tv-schermen in september 2021 en eindigden op 3 oktober 2021. De verhaallijn in seizoen 5 maakt geen melding van de onderbreking, afgezien van Chuck Rhodes verliest zijn baard.

Het wachten op het zesde seizoen is gelukkig niet zo lang. Showtime heeft bevestigd dat het nieuwe seizoen op 23 januari in de VS zal worden uitgezonden en dat het VK naar verwachting kort daarna zal volgen.

In de VS zijn miljarden op Showtime vertoond in wekelijkse afleveringen en kunnen ze worden gestreamd via de Showtime-app en naar verwachting zal seizoen 6 hetzelfde patroon volgen.

In het VK wordt het een paar dagen later op Sky Atlantic getoond en zou het beschikbaar moeten zijn via Sky Glass, Sky Q, de Sky Go-app en voor degenen die geen Sky, Now TV hebben.

Alle voorgaande miljardenseizoenen bestonden uit 12 afleveringen van 1 uur en er is geen reden om aan te nemen dat seizoen 6 deze keer anders zal zijn.

Ja. Voorlopig.

Damien Lewis, die de afgelopen vijf seizoenen Bobby Axelrod speelde, sluit een terugkeer naar de show in de toekomst niet uit: "Er is een kans voor mij om terug te keren", vertelde Lewis in een interview aan de New York Times. "Maar voorlopig is Axe in grote lijnen overwonnen."

Nu Axelrod niet meer in beeld is en naar Zwitserland is gevlucht en Mike Prince (Corey Stoll) Ax Cap en Axe Bank koopt, zal seizoen zes zich in plaats daarvan concentreren op een nieuwe miljardair, en hoe hij en zijn team omgaan met het erven van Ax Cap-stafleden terwijl de hele tijd Chuck Rhodes afweren die erop uit is om Prince te vernietigen na het dubbele kruis aan het einde van seizoen vijf.

Ondertussen zijn er aanwijzingen dat Kate Sacker, het personage van Condola Rashad, ook een sterkere rol zal spelen en we zullen zien dat ze steeds meer op Chuck gaat lijken, tot het punt dat ze haar morele kompas zou kunnen verliezen als ze de uitdaging aangaat om Mike Prince ten val te brengen.

"Hoe langer Kate met Chuck werkt, hoe gladder de dingen zullen worden", onthulde Rashad in een interview met TV Line . "Ze zal bewegingen maken die op papier legitiem lijken, maar dat is het niet. Kate vindt een manier om duistere dingen voor elkaar te krijgen. Ze is zo slim. Kate heeft dat van Chuck geleerd, en daarom hebben ze die connectie. Het is als een mentorschap , of een oom-en-nicht sfeer."

Ondertussen met Mafee en Dollar Bill die Axe Cap verlaten om hun eigen bedrijf te beginnen, zou dat ook een potentiële verhaallijn kunnen zijn in seizoen zes als de twee een "winkel" opzetten.

Wat we niet weten, is wat er zal gebeuren met personages als Wags, Wendy en Taylor Mason, hoewel ze allemaal in de teaser van seizoen zes verschijnen.

Door het uiterlijk van de teaser-trailer van seizoen 6 heeft iedereen achterin al vrijgegeven, behalve Damien Lewis.

Met het volgende seizoen van Billions dat in januari uitkomt, hoef je niet lang te wachten tot het verhaal verder gaat, maar dat betekent niet dat je niet alle 60 afleveringen tot nu toe kunt inhalen. In de VS zijn ze beschikbaar op Showtime Anytime en in het VK via Sky of Now TV. Je kunt ook elke aflevering van seizoen één tot en met vier kopen via Apple TV.

Ja. Gary Levine, de entertainmentdirecteur van Showtime, legde Deadline uit dat de crew simpelweg de laatste afleveringen van seizoen 5 en heel seizoen 6 samen heeft opgenomen. "We voelden ons schuldig omdat het publiek net zo lang moest wachten om de rest van seizoen 5 te zien, dus wij en de rest van de producers bogen ons hoofd naar beneden en zeiden gewoon doorploegen", zei hij.

Vooralsnog is er geen bevestiging van Billions seizoen 7. Aangezien de show net een van zijn hoofdpersonages heeft verloren, vermoeden we dat Showtime wil zien hoe de show presteert zonder Damien Lewis om te zien of deze wordt verlengd voor een zevende seizoen. Fingers crossed dat het doorgaat.