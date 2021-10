Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Friday the 13th is een van de meest iconische horrorfranchises. Met in de hoofdrol de hockeymasker dragende, machete-zwaaiende Jason Voorhees, omvat het 12 films.



Velen van jullie hebben waarschijnlijk een paar van de slashers bekeken toen je in de stemming was voor goedkope jumpscares. Maar als je nieuwsgierig bent naar het hele verhaal van Jason, van begin tot eind, dan moet je alle films bekijken. Het grootste deel van de franchise vindt immers in chronologische volgorde plaats, waarbij één film begint wanneer de laatste eindigde. De laatste twee films zijn de uitzondering, en we zullen in deze gids uitleggen waarom de beste volgorde is om de Friday the 13th-films te bekijken.

We hebben onderaan een spoilervrije versie van deze gids met opsommingstekens toegevoegd, plus een theatrale releasedatum en een speciale Freddy vs. Jason-bestelling.

LET OP: ER KUNNEN SPOILERS HIERONDER ZIJN.

De eerste Friday the 13th-film debuteerde meer dan 30 jaar geleden, met in de hoofdrol Adrienne King als Alice en Betsy Palmer als mevrouw Voorhees. Het werd geregisseerd door Sean S Cunningham en geschreven door Victor Miller. (Miller won onlangs een juridische strijd die hem de rechten op de franchise en het personage van Jason Voorhees toekende).

Het verhaal volgt een groep tienerkampbegeleiders die zijn begonnen te werken in Camp Crystal Lake en het voorbereiden op kinderen die op zomerkamp komen. Helaas wil iemand niet dat het kamp weer open gaat. Je zult zien dat een jonge Kevin Bacon ook in deze film opduikt als een nietsvermoedende raadgever.

De tweede film, geregisseerd door Steve Miner, introduceert Jason Voorhees als een moordenaar, maar hij mist zijn klassieke hockeymasker en machete. Je leert dat hij zijn verdrinking als kind op de een of andere manier heeft overleefd en zijn leven heeft doorgebracht in de bossen bij Camp Crystal Lake. Het zien van de onthoofding van zijn moeder drijft hem tot moord. Gelukkig, voor Jasons nieuwe bloeddorst, is er onlangs een nieuw Camp Counselor Training-programma geopend vlakbij zijn huis.



Adrienne King herneemt haar rol als Alice uit de eerste film. Het speelt ook Amy Steel en John Furey als enkele van de counselor-stagiairs.

De derde vrijdag de 13e begint de dag na de tweede film. Het ziet Jason opnieuw een groep tieners terroriseren. Ze bezoeken dit keer het huis van een vriend aan Crystal Lake. Een opmerkelijk ding over deze aflevering is dat het het hockeymasker introduceert dat Jason de rest van de Friday the 13th-films zal dragen.



Steve Miner keerde terug als regisseur na het doen van deel II. In de film speelt Dana Kimmell de rol van Chris Higgins, die gedwongen wordt de confrontatie aan te gaan met Jason.

De volgende film, geregisseerd door Joseph Zito, speelt zich de volgende dag opnieuw af na de derde film. Jasons lichaam wordt de avond ervoor teruggevonden op de plaats van het bloedbad en naar het mortuarium gebracht, waar hij spontaan weer tot leven komt en de lijkschouwer vermoordt. Jason keert dan terug naar Crystal Lake, waar een andere groep tieners is gaan feesten, ondanks dat er de afgelopen twee nachten grote groepen tieners zijn vermoord.



Naast de tieners verblijft ook een gezin met een tienerdochter genaamd Trish Jarvis. Ze heeft een jongere broer, Tommy Jarvis (Corey Feldman). Het karakter van Tommy is een van de weinigen die in meerdere Friday the 13th-films verschijnen.

De vijfde Friday the 13th-film is een beetje een mysteriefilm, want we zien een oudere Tommy Jarvis - die de jaren sinds zijn ontmoeting met Jason Voorhees geïnstitutionaliseerd is - overgebracht naar een nieuwe faciliteit aan het meer genaamd Pinehurst Halfway House. Al snel beginnen de lichamen zich op te stapelen, en terwijl sommigen vermoeden dat Jason Voorhees opnieuw tot leven is gewekt, verdenken mensen Tommy ook vanwege zijn connectie met Jasons moordpartij in het verleden.



John Shepherd schittert als de oudere Tommy Jarvis, terwijl Melanie Kinnaman en Shavar Ross als tieners schitteren. Danny Steinmann regisseerde deze inzending.

Jason Lives ziet Jason opnieuw live dankzij Tommy Jarvis (nu gespeeld door Thom Mathews). Tommy is onlangs vrijgelaten uit een psychiatrische inrichting. Hij gaat terug naar Crystal Lake om Jasons graf te zien en wat er nog over is van zijn stoffelijk overschot te verbranden. Het zien van Jasons dode lichaam veroorzaakt een beetje een freakout bij Tommy. Hij steekt Jasons lichaam met een metalen hekpaal, die wordt getroffen door de bliksem en op de een of andere manier Jason terugbrengt als een ondode moordmachine.

Deze film wordt beschouwd als een van de beste buiten de originele film. Het is geschreven en geregisseerd door Tom McLoughlin.

The New Blood gaat een paar jaar na het einde van Jason Lives verder, met de ondode en schijnbaar ondodebare Jason Voorhees vastgeketend aan de bodem van Crystal Lake. Jason is bevrijd door Tina Shepherd (Lars Park Lincoln), een tiener met paranormale krachten die worstelt met de dood van haar vader.

Gelukkig voor Jason, is het zo dat er tieners feesten in het huis naast Tinas.

The New Blood werd geregisseerd door John Carl Buechler. Het speelt ook Kane Hodder in zijn eerste van vier optredens als Jason Voorhees.

In tegenstelling tot de titel, brengt Jason eigenlijk niet veel tijd door in New York in deze aflevering, wat een van de redenen is waarom het een van de slechtst beoordeelde films in de serie is. Jason wordt opgewekt door een bootanker dat een hoogspanningslijn raakte die over de bodem van Crystal Lake liep. Vervolgens gaat hij aan boord van een luxe cruiseschip vol tieners op weg naar New York City. Het grootste deel van deze film wordt vervolgens op de boot doorgebracht. Misschien had het Jason Takes a Boat to Manhattan moeten heten.

De film is geschreven en geregisseerd door Rob Hedden. Met Jensen Daggett, Scott Reeves en Barbara Bingham.

Vermoedelijk dood, wat er over is van Jason wordt overgebracht naar het kantoor van een lijkschouwer voor een autopsie. Maar wanneer een lijkschouwer het zwarte hart van Jason ziet, besluit hij het op te eten, waardoor Jason zijn lichaam kan beheersen. Vanaf daar gaat Jason op een moordpartij om van lichaam te wisselen in een poging om een permanent lichaam te vinden.

Jason Goes to Hell werd geregisseerd door Adam Marcus en met Kari Keegan als Jessica Kimble - Jasons laatste familielid.

Deze film was tientallen jaren in de maak. Het is een confrontatie tussen twee van de engste horrorslashers aller tijden.

Het verhaal begint met Freddy Kreuger (Robert Englund), die door mensen is vergeten, waardoor hij niet langer de kinderen van Springdales dromen kan binnengaan. Dus in plaats daarvan verschijnt hij aan Jason Voorhees als zijn dode moeder en laat hem naar Springdale gaan om te doden en angst in te boezemen. Dit zal mensen aan Freddy herinneren en zijn macht doen herleven. Hun overeenkomst werkt prima totdat de twee sterren elkaars moordpartijen in de weg staan.

Uiteindelijk realiseren de tieners in de film zich dat ze het beste kunnen doen om Freddy uit hun dromen te halen en Jason in levende lijve onder ogen te zien.

Freddy vs Jason werd geregisseerd door Ronny Yu. In de hoofdrollen Monica Keena, Kelly Rowland en Jason Ritter als de tieners die op de vlucht slaan voor Freddy en Jason.

Dus deze film werd het jaar vóór Freddy vs Jason uitgebracht. Echter, chronologisch komt het als laatste in de franchise.

Het ziet Jason gevangengenomen door de overheid en een wetenschapper, Rowan Lafontaine (Lexa Doig), die hem wil bevriezen na talloze mislukte pogingen om hem te doden. Nou, Rowan slaagt erin hem te bevriezen, maar ze doet hetzelfde met zichzelf. Flits 450 jaar naar de toekomst, en een groep studenten - onder leiding van professor Brandon Lowe (Jonathan Potts) - bezoekt een nu vervuilde aarde, waar ze de lichamen van Jason en Rowan vinden en ze op hun ruimteschip zetten dat op weg is naar aarde 2.

OK, dus hier is de beknopte versie van de bovenstaande gids, alleen vrij van spoilers:

Vrijdag de 13e (1980)

Vrijdag de 13e deel II (1981)

Vrijdag de 13e deel III (1982)

Vrijdag de 13e: het laatste hoofdstuk (1984)

Vrijdag de 13e: een nieuw begin (1985)

Vrijdag de 13e Deel VI: Jason Lives (1986)

Vrijdag de 13e Deel VII: The New Blood (1988)

Vrijdag de 13e Deel VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason gaat naar de hel: The Final Friday (1993)

Freddy tegen Jason (2003)

Jason X (2002)

Hier is elke vrijdag de 13e film in de volgorde waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht - opnieuw, zonder spoilers:

Vrijdag de 13e (1980)

Vrijdag de 13e deel II (1981)

Vrijdag de 13e deel III (1982)

Vrijdag de 13e: het laatste hoofdstuk (1984)

Vrijdag de 13e: een nieuw begin (1985)

Vrijdag de 13e Deel VI: Jason Lives (1986)

Vrijdag de 13e Deel VII: The New Blood (1988)

Vrijdag de 13e Deel VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason gaat naar de hel: The Final Friday (1993)

Jason X (2002)

Freddy tegen Jason (2003)

Hier is een bestelling voor het bekijken van de Friday the 13th-franchise met de Nightmare on Elm Street-franchise — die helemaal leidt tot Freddy vs Jason.

Vrijdag de 13e (1980)

Vrijdag de 13e deel II (1981)

Vrijdag de 13e deel III (1982)

Vrijdag de 13e: het laatste hoofdstuk (1984)

Nachtmerrie op Elm Street (1984)

Vrijdag de 13e: een nieuw begin (1985)

Nachtmerrie op Elm Street II: Freddys Revenge (1985)

Vrijdag de 13e Deel VI: Jason Lives (1986)

Nightmare on Elm Street III: Dream Warriors

Vrijdag de 13e Deel VII: The New Blood (1988)

Nachtmerrie op Elm Street IV: The Dream Master (1988)

Vrijdag de 13e Deel VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Nachtmerrie op Elm Street V: The Dream Child (1989)

Freddys Dead: The Final Nightmare (1991)

Jason gaat naar de hel: The Final Friday (1993)

Freddy tegen Jason (2003)

