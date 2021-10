Loewe keert terug naar AV met nieuwe Bild i TV en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Premium home entertainment-technologiemerk Loewe is teruggekeerd na een korte onderbreking. Nu onder de nieuwe eigenaar, heeft het een nieuwe tv, twee soundbars en een subwoofer aangekondigd.

De Loewe Bild i TV is een 4K OLED-set die verkrijgbaar is in de schermformaten 48, 55 en 65 inch.

Het biedt ondersteuning voor HLG, HDR10 en Dolby Vision en wordt geleverd in een Loewe SL7-chassis. Er is een nieuw besturingssysteem ontwikkeld, Loewe OS7, voor beeldverwerking en meer.

Dolby Atmos wordt ook ondersteund, terwijl het slimme VIDAA-platform meerdere streaming-apps biedt, waaronder Netflix en Amazon Prime Video. De tv is ook ingeschakeld voor Freeview Play.

Er wordt een harde schijf van 1 TB meegeleverd om shows op op te nemen.

Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit is aan boord, samen met vier HDMI-poorten en Ethernet voor vast internet.

Er zijn verschillende standopties beschikbaar, met wand-, vloer- en floor2celing-varianten. Prijzen beginnen bij £ 2.699 en zijn dit najaar verkrijgbaar bij Harrods, Selfridges en andere geselecteerde retailers.

Er zijn ook twee soundbars beschikbaar, vanaf £ 299 voor de Loewe Klang-bar 1. Hij levert 80 W aan vermogen. Een opstapmodel. de Klang bar 5 heeft Dolby Atmos-ondersteuning en 440W vermogen. Het is verkrijgbaar met de nieuwe Klang sub 5 voor £ 1.359.