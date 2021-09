The Last of Us TV-serie: releasedatum, cast en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de beste games aller tijden, The Last of Us , wordt aangepast voor het kleine scherm.

Aangekondigd in de zomer van 2021, is het sindsdien in productie begonnen en zal naar verwachting in 2022 op onze tvs verschijnen.

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

Er is nog geen officiële releasedatum.

Aangezien de volledige productie naar verwachting pas in juni 2022 zal plaatsvinden, is het onwaarschijnlijk dat deze pas later dat jaar in de lucht zal zijn. Het kan zelfs eindigen in het lente-tv-seizoen in 2023.

Het filmen is naar verluidt voltooid, maar het post-effectproces zal een enorme onderneming zijn, kunnen we ons voorstellen.

De show wordt geproduceerd door PlayStation Productions en Naughty Dog voor HBO. Dat betekent dat seizoen één en daarna exclusief zijn voor HBO in de Verenigde Staten.

Dankzij een deal tussen HBO en Sky wordt het waarschijnlijk vertoond op Sky Atlantic in het VK.

The Last of Us werd voor het eerst aangekondigd in juni 2020 en zal een bewerking zijn van de videogame van Naughty Dog. Seizoen één kan ook enkele verhaalpunten uit The Last of Us Part 2 bevatten , hoewel dat nog moet worden bevestigd.

Het volgt het onwaarschijnlijke duo Joel en Ellie terwijl ze door een post-apocalyptische Verenigde Staten trekken, geplaagd door zombie-achtige mutanten (de geïnfecteerde) en dodelijke menselijke bandieten. Ze is immuun voor de op planten gebaseerde ziekte die zoveel anderen heeft getroffen, dus het zou de laatste hoop van de mensheid kunnen zijn. Joels taak is om haar uit te leveren aan de Fireflies - een militaristische groep die koste wat kost de wereld wil redden.

De show is geschreven door Craig Mazin, de maker van Tsjernobyl, met tal van regisseurs aan boord om de afleveringen af te handelen. De piloot werd begeleid door Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), terwijl de regisseur van de game, Neil Druckmann, ook op het punt staat om ten minste één aflevering van de tv-serie te regisseren.

Hij tweette de eerste officiële afbeelding van de productie in september, waarop Joel en Ellie van achteren te zien zijn. Hun styling is vrijwel identiek aan hun tegenhangers in het spel.

Toen ik ze voor het eerst in volledig kostuum op de set zag, dacht ik: "Hoooooly shit! Its Joel & Ellie! !"



De @HBO- aanpassing van The Last of Us van @Naughty_Dog is in volle gang!



Ik kan niet wachten om je meer te laten zien (van al onze projecten!) Fijne #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 september 2021

Joel Miller wordt gespeeld door Pedro Pascal, de ster van The Mandarin en Narcos. Ellie wordt gespeeld door Game of Thrones Bella Ramsey.

Anderen die bij het project betrokken zijn, zijn onder meer Gabriel Luna als Joels broer Tommy, Murray Bartlett als Frank en Merle Dandridge als Marlene. Anna Torv (Mindhunter) speelt Tess.

Helaas zijn er nog geen trailers van de serie.