(Pocket-lint) - In een tijd waarin het voelt alsof er elke week een andere streamingservice opduikt, bestaat DAZN al sinds 2016 – hoewel je er nu misschien pas achter komt omdat je favoriete sportcompetitie nu exclusief op de service streamt.

In ieder geval zullen we je alles vertellen wat je moet weten over wat DAZN is, wat voor soort inhoud je erop kunt bekijken, hoe je je kunt aanmelden en al het andere dat je je misschien afvraagt.

Ten eerste is het belangrijk op te merken dat DAZN een zeer wereldwijd merk is, en dat brengt een fragmentatie van inhoud met zich mee. In het geval van DAZN is de versnippering echter enorm.

Kortom, afhankelijk van in welk land je woont, is DAZN een heel andere streamingdienst, maar in de kern is het in wezen Netflix voor sport. De vraag voor u zou moeten zijn: "zijn de sporten die ik bekijk beschikbaar in mijn land op DAZN of ergens anders?"

Om samen te vatten hoe ingewikkeld het streamingnetwerk dat DAZN wereldwijd biedt, werkelijk is, het bedrijf heeft gedeeltelijke rechten op meer dan 30 verschillende sportcategorieën, bestaande uit meer dan 180 specifieke sportevenementen of competities in 120 verschillende landen (en er zijn er nog meer). Combineer die cijfers en je hebt een bijna ontelbare combinatie van wat er in sommige gebieden beschikbaar is en wat niet.

Neem bijvoorbeeld WWE. In de Verenigde Staten is het exclusief beschikbaar om te kijken op NBCs Peacock-netwerk, en in het Verenigd Koninkrijk moet je WWEs eigen WWE-netwerk hebben als je wilt kijken. Maar als je in Duitsland bent, heeft DAZN de exclusieve rechten op de volledige WWE-catalogus en streamt het alle nieuwste evenementen live terwijl het wordt uitgezonden.

Hetzelfde geldt voor meer populaire evenementen zoals de Premier League, Serie A en de UEFA Champions League. In het VK kunnen voetbalfans wedstrijden bekijken via Sky Sports of BT Sport, maar als je in Canada woont, kun je zowel live Premier League- als UEFA Champions League-wedstrijden streamen op DAZN.

Als je in Italië bent, heeft DAZN de volledige Serie A-streamingrechten die zich ook uitstrekken tot de UEFA Europa League, maar probeer de Champions League te kijken, en je hebt pech — daarvoor heb je Amazon Prime nodig.

DAZN is geprijsd op $ 19,99 per maand in de Verenigde Staten, maar komt neer op een veel redelijkere $ 99,99 per jaar als je bereid bent al dat geld in één keer uit te betalen. In het VK kost DAZN £ 7,99 per maand , een sterke stijging ten opzichte van de vorige £ 1,99 maandelijkse kosten. Interessant is dat er in het VK geen optie lijkt te zijn voor een jaarabonnement.

Het is belangrijk op te merken dat DAZN geen echt televisiekanaal is, maar in plaats daarvan een online streamingdienst, wat betekent dat je op internet of een internet-compatibele smart-tv moet kijken.

In de VS is boksen de populairste sport geworden die beschikbaar is op DAZN sinds HBO aankondigde dat ze geen sportevenementen meer zouden organiseren of uitzenden.

DAZN heeft op de een of andere manier de rechten op bijna elke bekende sport ter wereld; de vraag is of zij de rechten bezitten op de atletiekcompetitie die u wilt bekijken in het land waar u woont.

De eenvoudigste manier om dat te bepalen, is door naar de DAZN-website te gaan en bovenaan op de banner Sport te klikken. Aangezien de website weet in welk land je je bevindt, zouden de resultaten die je ziet alle sporten moeten zijn die beschikbaar zijn om te streamen als je ervoor kiest om je aan te melden.