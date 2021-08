Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - XGIMI heeft een nieuwe 1080p HDR10+-projector voor thuis gelanceerd, de Elfin Smart LED-projector genaamd, die een slanker ontwerp krijgt in vergelijking met de eerdere meer staande vormfactor van het bedrijf die te vinden is in de Halo-, MoGo Pro- en MoGo Pro+-modellen.

De nieuwe projector is ontworpen om zowel klein genoeg als draagbaar genoeg te zijn, zodat je niet veel extra dozen nodig hebt om er het meeste uit te halen of je zorgen hoeft te maken over waar je hem moet opbergen als hij niet in gebruik is, iets wat niet altijd kan. voor de wedstrijd gezegd worden.

Met afmetingen van 192,1 mm x 194,19 mm x 48,31 mm en een gewicht van minder dan 900 gram, wordt de nieuwe projector aangedreven door Android TV 10.

Gebruikers kunnen, zodra ze zich aanmelden bij hun Google-account, inhoud rechtstreeks vanaf hun Android-telefoon streamen of native streaming-services zoals Netflix, Amazon Prime, Disney en zelfs Apple TV rechtstreeks via de projector uitvoeren zonder zich zorgen te hoeven maken over extra set-tops boxen dankzij de ingebouwde Wi-Fi in het apparaat.

De projector wordt zelfs geleverd met twee ingebouwde Harman / Kardon-luidsprekers van 3 W, of de mogelijkheid om verbinding te maken met een Bluetooth-luidspreker als u een groter geluidsbeeld wilt. Andere aansluitingen zijn een koptelefoonpoort, HDMI- en USB-aansluitingen, hoewel de projector geen Ethernet-aansluiting heeft voor wie op zoek is naar een bekabelde ervaring.

De Elfin Smart LED-projector is ontworpen om overal in huis te worden gebruikt en beschikt ook over de Auto Keystone Correction en Auto Focus-technologie van het bedrijf.

Het is hetzelfde systeem dat te vinden is op de grotere, meer capabele 4K-projectoren van het bedrijf, zoals de Horizon 4K-projector, en zorgt er snel en gemakkelijk voor dat het beeld er goed uitziet door ervoor te zorgen dat het scherp is, en, interessanter, een optimale schermgrootte te vinden om obstakels te vermijden op je muur zoals lichtschakelaars of fotolijsten - iets dat kan worden genegeerd als je echt wilt - het is heel slim.

Dit betekent dat u binnen enkele seconden na het inschakelen van de projector aan de slag kunt en uw favoriete programmas kunt bekijken in plaats van de eerste 10 minuten te besteden aan het proberen te zien of u de juiste focus hebt.

My Take door Stuart Miles Oprichter en CEO

We hebben met de nieuwe projector gespeeld voorafgaand aan de aankondiging en zijn onder de indruk van de prestaties. Hoewel dit niet een alles zingende, dansende 4K-projector is die je zou kunnen gebruiken voor een speciale bioscoopzaal - zou het leuk zijn om er een te hebben - is het perfect voor het maken van een filmavond in je slaapkamer, tuin (als het donker) of woonkamer wanneer u iets spannenders wilt dan alleen uw tv.

Er zijn beperkingen, begrijpelijk gezien de prijs, maar hier lijkt de afstand te zijn die je nodig hebt tussen de muur en de muur, vooral als je echt het gevoel wilt hebben dat je naar de bioscoop gaat.

Met een FHD-resolutie van 800 ANSI lumen tot een schermgrootte van 200 inch zou dit voor de meesten een voldoende groot beeld moeten opleveren, hoewel u enige afstand tussen u en de muur nodig heeft om deze afmetingen te krijgen. Voor een scherm van 120 inch heb je bijvoorbeeld een afstand van 3,2 meter nodig tussen het scherm en de muur.

