(Pocket-lint) - ViacomCBS kondigde niet alleen eerder aan dat het Paramount+ lanceert in het VK en Europa via een samenwerking met Sky, maar het heeft ook een enorme deal onthuld met Trey Parker en Matt Stone.

De studio werkt samen met de makers van South Park om 14 films voor Paramount+ te produceren. De eerste twee delen verschijnen later dit jaar. Houd in gedachten dat het twee decennia geleden is sinds de release van Bigger, Longer, and Uncut, en Parker en Stone hebben geen film meer gemaakt sinds Team America: World Police uit 2004.

Stone vertelde Bloomberg dat ze van plan zijn het South Park-universum uit te breiden door middel van deze nieuwe films. Ze zijn zelfs van plan om nieuwe personages en concepten te introduceren in hun direct-to-streaming films voor Paramount+.

Volgens Bloomberg is de overeenkomst van het duo met ViacomCBS meer dan $ 900 miljoen waard over zes jaar. Maar vergeet niet dat AT&T-dochter WarnerMedia in 2019 $ 500 miljoen heeft uitgegeven om de rechten op de South Park-show voor HBO Max veilig te stellen. Viacom heeft het in licentie gegeven, en hoewel die overeenkomst nog steeds goed is, klinkt het alsof de studio zal proberen de serie naar Paramount+ te brengen.

ViacomCBS Chris McCarthy suggereerde dit zelfs in een persbericht waarin de deal met Parker en Stone werd aangekondigd:

"Matt en Trey zijn creatievelingen van wereldklasse die op briljante wijze hun buitensporige humor gebruiken om de absurditeiten van onze cultuur door te prikken en we zijn verheugd om onze langdurige relatie met hen uit te breiden en te verdiepen om Paramount+ en Comedy Central te helpen voeden. het ontwikkelen van nieuwe IP met enorm talent zoals Matt en Trey, vormt de kern van onze strategie om Paramount+ verder te laten groeien."

Paramount+ is een rebranding van CBS All Access, een live tv-abonnementsservice die CBS in 2014 lanceerde. Het biedt eigendommen van het gecombineerde ViacomCBS-netwerk, waaronder Paramount, Nickelodeon, MTV, BET en Comedy Central. Raadpleeg onze gids voor meer informatie over Paramount+:

