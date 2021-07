Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Universal Pictures ontwikkelt een geheel nieuwe trilogie van films om The Exorcist Universe uit te breiden.

In de eerste film in de nieuwe trilogie speelt de voor een Oscar genomineerde Hamilton-acteur Leslie Odom Jr de hoofdrol als de vader van een bezeten kind. Wanhopig op zoek naar hulp, wendt hij zich blijkbaar tot Chris MacNeil, het personage van Ellen Burstyn uit de originele film, The Exorcist. Deze volgende inzending in The Exorcist Universe zal pas eind 2023 uitkomen, maar Universal Pictures heeft er al mee ingestemd er $ 400 miljoen aan uit te geven, evenals nog twee films om een nieuwe trilogie te voltooien.

Het is dus tijd om de klassieke franchise opnieuw te bekijken voor het debuut van de nieuwe films. We geven toe dat de meeste films moeite hebben om het origineel waar te maken, maar er zijn een paar juweeltjes. Hier is de volgorde om ze te bekijken. Het is op releasedatum, aangezien sommige delen het vervolg negeren en zelf directe vervolgen proberen te zijn. The Exorcist III negeert bijvoorbeeld The Exorcist II. En het tv-programma negeert alles in de franchise, behalve de originele film, The Exorcist.

Technisch gezien zou je een chronologische kijkvolgorde uit de franchise kunnen maken, aangezien er twee prequel-films zijn — Dominion: Prequel to the Exorcist en Exorcist: The Beginning — maar technisch gezien is het dezelfde film (dezelfde cast, vergelijkbare scripts, het is raar ). Ze zijn ook niet erg goed, dus het voelde verkeerd om je Exorcist opnieuw te laten kijken met misschien wel de twee slechtste films in het universum.

Hier zijn alle The Exorcist-films en het tv-programma in volgorde van releasedatum. Voor degenen onder jullie die een chronologische volgorde willen bekijken, hoe geforceerd het ook lijkt, we hebben onderaan een versie met opsommingstekens, samen met een spoilervrije versie van de volgorde van de releasedatum. (We geven de voorkeur aan de volgorde van de releasedatum.) We hebben ook een spoilervrije versie van de "Trilogy of Faith"-bestelling van William Peter Blatty toegevoegd. Het staat ook onderaan deze horlogegids.

LET OP: ER KUNNEN SPOILERS HIERONDER ZIJN.

squirrel_widget_5788248

The Exorcist start de kijkvolgorde van Pocket-lint, want het is de film waarmee het allemaal begon en misschien wel de beste tot nu toe. Het volgt Chris MacNeil (Ellen Burstyn), een actrice die aan een film werkt in Washington, en haar dochter, Regan (Linda Blair). Na een beetje een prelude begint Regan tekenen te vertonen van bezetenheid door een demon. Haar moeder put elke medische optie uit totdat een plaatselijke priester de Exorcist laat komen, pater Merrin (Max Von Sydow).

De film is gebaseerd op een roman van William Peter Blatty, die ook het scenario van de film schreef. Het werd geregisseerd door William Friedkin.

squirrel_widget_5788278

In The Exorcist II staat Philip Lamont centraal. Hij is een priester die worstelt met zijn geloof na een mislukte uitdrijving waarbij een bezeten meisje stierf.

Na die uitdrijving krijgt Lamont van het Vaticaan de opdracht om de dood van pater Merrin, uit de eerste film, vier jaar eerder, te onderzoeken. Dit betekent dat Lamont een schijnbaar normale Regan in New York City mag bezoeken. Het is vermeldenswaard dat deze film een enorme kritische teleurstelling was, mogelijk omdat er niet veel van het creatieve team achter de eerste film was te zien. Het werd bijvoorbeeld geregisseerd door John Boorman en geschreven door William Goodhart.

squirrel_widget_5788282

The Ninth Configuration markeert het regiedebuut van William Peter Blatty, die zowel het scenario voor de originele film schreef als de originele roman die het hele The Exorcist Universe inspireerde. De negende configuratie zelf heeft geen directe verbinding met de eerste Exorcist-film, maar het maakt deel uit van wat nu bekend staat als "Blattys Trilogy of Faith" - met The Exorcist en The Exorcist III als de andere twee films in Blattys trilogie.

De film ziet kolonel Hudson Kane (Stacy Keach) aankomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor getraumatiseerd militair personeel. Kane raakt onmiddellijk gefascineerd door een patiënt genaamd Captain Billy Cutshaw (Scott Wilson), die van plan was naar de maan te gaan, maar een zenuwinzinking kreeg op het lanceerplatform.

Blatty gooide de film oorspronkelijk in studios als een vervolg op The Exorcist en heeft in interviews gezegd dat Cutshaw, de astronaut die in deze film een zenuwinzinking kreeg, dezelfde astronaut moet zijn die Regan zegt: "je gaat dood daar” naar in de eerste Exorcist-film.

squirrel_widget_5788338

The Exorcist III is geschreven en geregisseerd door William Peter Blatty - wederom, die zowel het scenario voor de originele film als de originele roman schreef. Het is het derde deel in "Blattys Trilogy of Faith". Deze film werd oorspronkelijk in 1983 bedacht door Blatty met de hulp van de regisseur van The Exorcist, William Friedkin. Toen Friedkin het project verliet, veranderde Blatty het in een bestseller, Legion genaamd, voordat hij ermee instemde de Hollywood-adaptatie te regisseren.

The Exorcist III volgt Lt. William F. Kinderman (George C Scott). Hij is hetzelfde personage dat de sterfgevallen onderzocht in de originele film, The Exorcist. Hij onderzoekt nu een nieuwe reeks moorden die allemaal de markeringen dragen van een seriemoordenaar, bekend als de Gemini Killer, die 15 jaar eerder werd gepakt en ter dood werd veroordeeld - op exact hetzelfde moment dat Regan bezeten was in de eerste film. Jason Miller herneemt zijn rol als Father Ted Karras in deze film.

squirrel_widget_5788339

De volgende twee films op onze lijst zijn twee verschillende versies van dezelfde film.

Deze film volgt een jongere pater Merrin, gespeeld door Stellan Skarsgard, die worstelt met zijn geloof terwijl hij werkt aan een archeologische opgraving in Afrika. De andere film, Dominion, werd als eerste opgenomen - met de regie van Paul Schrader. Maar leidinggevenden van het productiebedrijf Morgan Creek zagen de definitieve versie van Dominion en vreesden dat het zou bombarderen en bestelden uitgebreide reshoots. Renny Harlin kreeg de opdracht om de opnames te regisseren en een andere versie van de film samen te stellen.

Exorcist: The Beginning kreeg uiteindelijk echter vreselijke recensies, wat ertoe leidde dat de originele versie van Schrader het jaar daarop werd uitgebracht.

squirrel_widget_5788398

Net als Exorcist: The Beginning volgt deze film Father Merrin, opnieuw gespeeld door Stellan Skarsgard. Hij vecht met de demon die bekend staat als Pazuzu nadat hij een offerkamer heeft ontdekt onder een begraven kerk in Afrika. Het is vermeldenswaard dat deze tweede film verschilt van The Exorcist: The Beginning door te veranderen wie uiteindelijk bezeten is aan het einde van de film, en het richt zich meer op het trauma van pater Merrin uit de Tweede Wereldoorlog.

William Peter Blatty had een grote voorkeur voor deze versie. hij verwees naar Exorcist: The Beginning als een van de meest vernederende momenten uit zijn carrière, ook al was hij er niet echt bij betrokken.

squirrel_widget_5788424

Fox produceerde een Exorcist tv-serie die twee seizoenen liep. De show gaat over twee priesters, pater Tomas Ortega (Alfonso Herrera) en pater Marcus Keane (Ben Daniels), terwijl ze gevallen van demonische bezetenheid onderzoeken. De serie bevat uiteindelijk de demon Pazuzu - die elders in de Exorcist-films te zien is - en bevat de personages Chris (Sharon Gless) en Regan MacNeil (Geena Davis) uit de eerste film, hoewel ze door verschillende actrices worden gespeeld.

OK, dus hier is de beknopte versie van de bovenstaande gids, maar zonder spoilers. Het is een kijkvolgorde die aangeeft wanneer The Exorcist-films in de bioscoop verschijnen en wanneer de show debuteerde, beginnend met de eerste inzending tot de meest recente.

The Exorcist (1973 - film)

The Exorcist II: The Heretic (1977 - film)

De negende configuratie (1980 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

Exorcist: The Beginning (2004 - film)

Dominion: Prequel van de Exorcist (2005 - film)

The Exorcist (2016 tot 2017 - tv-programma)

We hebben bovenaan uitgelegd waarom het moeilijk is om The Exorcist Universe in chronologische volgorde te plaatsen, maar het kan. Het is nog steeds niet de beste manier om te kijken.

Exorcist: The Beginning (2004 - film)*

Dominion: Prequel van de Exorcist (2005 - film)*

The Exorcist (1973 - film)

De negende configuratie (1980 - film)**

The Exorcist II (1977 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

The Exorcist (2016 tot 2017 - tv-programma)

Dingen om op te merken:

1. *: Exorcist: The Beginning is het resultaat van reshoots van Dominion: Prequel to the Exorcist. Beide films bevatten veel van dezelfde acteurs en scènes, dus misschien wil je ze niet allebei zien. Voor wat het waard is... Dominion: Prequel to the Exorcist is beter beoordeeld, maar geen van beide werd bijzonder goed ontvangen.

2. **: The Ninth Configuration speelt zich af tijdens het einde van de Vietnam-oorlog, dus het komt voor The Exorcist II, dat zich afspeelt in 1977.

De eerste Exorcist-film is gebaseerd op een roman van William Peter Blatty, die ook het scenario van de film schreef. Maar de Negende Configuratie markeert het regiedebuut van Blatty. Hij gooide de film naar studios als een vervolg op The Exorcist. Blatty schreef en regisseerde ook The Exorcist III, waarmee het het derde deel is in wat nu bekend staat als "Blattys Trilogy of Faith". De derde film werd oorspronkelijk in 1983 bedacht door Blatty en is gebaseerd op zijn bestseller Legion.

The Exorcist (1973 - film)

De negende configuratie (1980 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

