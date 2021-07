Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Purge Universe is een van de meest succesvolle horrorfilmfranchises aller tijden.

De originele film, The Purge, die in 2013 debuteerde, verdiende $ 90 miljoen aan de Amerikaanse kassa met een budget van slechts $ 3 miljoen. Dat was goed genoeg om een universum voort te brengen dat bestond uit drie sequels, een prequel en zelfs een tv-serie. Vanaf nu heeft de hele franchise wereldwijd meer dan $ 6,2 miljard opgebracht.

De synopsis achter The Purge Universe draait om een alternatieve versie van de VS - waar eenmaal per jaar, voor slechts één dag, alle misdaad legaal wordt gemaakt. Misschien dat de situatie nog enger maakt, dragen de meeste zuiveraars (ook bekend als de mensen die al het moorden in deze dystopische realiteit doen) groteske maskers terwijl ze hun gewelddaden plegen. De films hebben ook de neiging zich te concentreren op een groep personages die zich voorbereiden op de zuiveringsperiode van 24 uur en deze proberen te overleven.

In de loop van vijf films en één tv-serie leer je veel meer over de oorsprong van de zuivering, inclusief wie ermee begon en waarom.

De vijfde film in de franchise, The Forever Purge, is zojuist uitgebracht. Het is dus het perfecte moment om erachter te komen hoe je alle films kunt bekijken in de volgorde van hoe de gebeurtenissen plaatsvinden. Hier is dan een chronologische volgorde voor The Purge Universe. Als je liever op releasedatum kijkt, hebben we die volgorde onderaan toegevoegd.

LET OP: ER KUNNEN SPOILERS HIERONDER ZIJN.

squirrel_widget_5784498

De eerste film in de kijkvolgorde van Pocket-lint is eigenlijk de vierde film in de franchise. The First Purge toont de gebeurtenissen van, je raadt het al, de eerste zuivering. De film onthult dat een nieuwe politieke partij, bekend als de New Founding Fathers of America, is ontstaan en het presidentschap van de VS heeft gewonnen.

De film volgt de eerste experimentele Purge in 2017. De film beperkt zich tot Staten Island in New York. Het is het geesteskind van socioloog Dr. May Updale (Marisa Tomei), die belooft dat het zal helpen om het land te redden, omdat het de enige manier is voor mensen om hun opgekropte woede te uiten. Het verhaal concentreert zich op een drugsbaron genaamd Dmitri (Ylan Noel), evenals zijn broer en zus Isaiah (Joivan Wade) en Nya Charm (Lex Scott Davis), terwijl ze proberen te overleven.

Maar de regering maakt het hen moeilijk, omdat ze mensen stuurt om aan te zetten tot geweld en moord tijdens de eerste zuivering.

squirrel_widget_5784648

De allereerste Purge-film speelt zich eigenlijk af in het jaar 2022 en volgt de gebeurtenissen van de zesde zuivering. Het verhaal draait om James Sandin van Ethan Hawke, een ontwerper van beveiligingssystemen die een lucratieve carrière heeft gemaakt met het schoonmaken van huizen. We volgen Sandins familie terwijl ze hun eigen huis afsluiten en wachten tot de zuivering voorbij is. Maar de zaken nemen een slechte wending wanneer Sandins zoon, Charlie (Max Burkholder), een gewonde man het huis binnenlaat.

squirrel_widget_5784768

The Purge: Anarchy begint een jaar na de eerste film, The Purge, en ziet het begin van een verzet tegen de jaarlijkse zuivering.

Het begint met anti-zuiveringsdemonstranten, waaronder Dwayne (Edwin Hodge), de vreemdeling die in de eerste film het huis van de Sandin werd binnengelaten. Hij kaapt het omroepsysteem van de regering om de zuivering aan de kaak te stellen. De film volgt Eva Sanchez (Carmen Ejoga) en haar 17-jarige dochter Cali (Zoe Soul) terwijl ze proberen de zuivering te overleven met de hulp van Leo Barnes (Frank Grillo), een politiesergeant uit Los Angeles die erop uit is om wraak nemen in de zuivering.

De Purge TV-serie liep twee seizoenen op het USA Network. Elk seizoen behandelt een andere zuivering.

Het eerste seizoen vindt plaats in wat 2027 zou zijn in The Purge Universe en volgt verschillende personages uit een kleine stad die de nacht proberen te overleven. Het tweede seizoen volgt een nieuwe reeks personages en breekt nieuwe wegen door te laten zien hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen op de dag na de jaarlijkse zuivering. Er is geen concrete tijd voor het tweede seizoen, maar het vindt plaats tussen het eerste seizoen en de volgende film in onze bestelling, The Purge: Election Year.

Een bonus voor degenen die de hele show doorkomen: je kunt Ethan Hawke opnieuw zien spelen tijdens een flashback in de laatste aflevering van seizoen twee.

squirrel_widget_5784888

Verkiezingsjaar vindt plaats in 2040 en ziet de gebeurtenissen van de 25e Zuivering. De film laat zien dat de politieke partij die The Purge begon, de New Founding Fathers of America, haar greep op de macht begint te verliezen. Wanneer Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), een anti-zuiveringskandidaat, klaar lijkt om het presidentschap te winnen, trekken de New Founding Fathers de immuniteit in die politieke figuren genieten tijdens de jaarlijkse zuivering en zijn ze van plan Roan te vermoorden.

Gelukkig is Roans hoofd van de beveiliging Leo Barnes van Frank Grillo, die zijn rol uit The Purge Anarchy opnieuw vertolkt. Edwin Hodge herneemt ook zijn rol uit de eerste twee films en leidt nu een ondergronds zuiveringsverzet.

squirrel_widget_5784978

De meest recente film is chronologisch ook de laatste film in de franchise. De filmsterren Ana De La Reguera, Tenoch Huerta en Josh Lucas.

The Forever Purge begint acht jaar na de gebeurtenissen van het verkiezingsjaar. Het is ook acht jaar geleden dat Charlene Roan president werd, maar de New Founding Fathers hebben de meest recente verkiezingen gewonnen en de jaarlijkse zuivering opnieuw ingesteld. Maar als ze zeggen dat de zuivering dit jaar voorbij is, houden de zuiveraars niet op.

OK, dus hier is de beknopte versie van de bovenstaande gids, maar zonder spoilers.

De eerste zuivering (2018 - film)

De zuivering (2013 - film)

The Purge: Anarchy (2014 - film)

The Purge (2018 tot 2019 - tv-programma)

The Purge: verkiezingsjaar (2016 - film)

The Forever Purge (2021 - film)

Hier is een kijkvolgorde die aangeeft wanneer de Purge-films in de bioscoop verschijnen en wanneer de show debuteerde, beginnend met de eerste inzending tot de meest recente.

De zuivering (2013 - film)

The Purge: Anarchy (2014 - film)

The Purge: verkiezingsjaar (2016 - film)

De eerste zuivering (2018 - film)

The Purge TV Series (2018 tot 2019 - TV-show)

The Forever Purge (2021 - film)

Dan vind je misschien onze kijkgidsen voor het bestellen van films leuk:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films: