Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CNN, een populair kabelnieuwsnetwerk in de VS, lanceert een betaalde streamingdienst genaamd CNN+.

Veel details ontbraken in de eerste aankondiging van CNN, inclusief enige vermelding van hoeveel de service zal kosten, dus Pocket-lint is van plan deze gids in de loop van de tijd bij te werken met de nieuwste zoals we hem leren. Voor nu is hier echter alles wat tot nu toe bekend is over CNN+ (ook wel CNN Plus genoemd).

In een persbericht kondigde CNN zijn aankomende streamingdienst, CNN+, aan en zei dat het zal worden ontworpen als aanvulling op "de belangrijkste lineaire CNN-netwerken en digitale platforms om CNN-superfans, nieuwsjunkies en fans van hoogwaardige non-fictieprogrammas te dienen". CNN beschreef CNN+ ook als een "stand-alone direct-to-consumer service" die "los en verschillend zal zijn van CNN, CNN International, HLN en de CNN en Espanol lineaire tv-kanalen".

CNN+ zal ergens in het eerste kwartaal van 2022 debuteren.

CNN heeft nog geen prijsinformatie voor CNN+ bekendgemaakt.

Volgens Variety onderzoekt het bedrijf nog steeds hoeveel het gaat kosten, maar blijkbaar zal er bij de lancering geen advertentie-ondersteunde laag van de service zijn.

De streamingdienst van CNN wordt alleen in de VS gelanceerd.

CNN zei dat CNN+ de volgende soorten inhoud zal bevatten om te bekijken bij de lancering...

Dit omvat:

Een "diepe" bibliotheek van non-fictie, lange vormprogrammering Afgelopen seizoenen van CNNs originele series en films zoals Anthony Bourdain: Parts Unknown en Stanley Tucci: Searching for Italy Nieuwe originele series en films ontwikkeld voor CNN+ CNN zal deze later in 2021 onthullen

Dit omvat:

Acht tot 12 uur live, dagelijkse programmering "Topische diepe duiken en lifestyle-inhoud" van prominent CNN-talent Je kunt ook "verschillende nieuwe gezichten" verwachten, zei CNN

Er komt een "community"-component voor abonnees om rechtstreeks contact te maken met ankers en experts in "realtime gesprekken", aldus CNN.

CNN is van plan om één app te blijven hebben: de mobiele CNN-app . Dus dat is waar CNN+-abonnees toegang hebben tot CNN+-programmas, terwijl abonnees van betaaltelevisie daar ook hun TVE-ervaring kunnen opdoen. (Betaaltelevisie-abonnees kunnen zich ook abonneren op CNN+ om toegang te krijgen tot de volledige CNN+-programmering, allemaal op één plek.)

Als je je niet abonneert, blijft de app van CNN (en CNN.com) een aparte en gratis bron voor mensen om hun nieuws te krijgen. Je kunt gewoon geen CNN + -inhoud bekijken.

CNN zei dat aanvullende details vóór de lancering zullen worden vrijgegeven. Ga voor meer informatie naar cnnplus.com.