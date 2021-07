Opvolging seizoen 3 releasedatum, hoe te kijken en bij te praten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen het doek sloot voor seizoen 2 van Succession - oh, dat einde - keken enthousiaste kijkers reikhalzend uit naar seizoen 3. Gelukkig is dat wachten, na een vertraging als gevolg van wereldwijde omstandigheden, nu bijna voorbij, met Succession seizoen 3 dat later in 2021 aankomt.

Maak je geen zorgen, geen spoilers hier, alleen alle informatie over hoe, waar en wanneer je Succession seizoen 3 kunt kijken...

De officiële trailer verscheen op 6 juli - je kunt hem hieronder bekijken - en gaat zelfs zo ver om te zeggen dit najaar (dat is herfst, Britse lezers).

Er is nog geen specifieke datum, maar het kan niet eerder zijn dan eind september, met een "Q4"-gerucht dat wijst op een grotere kans op een uitzenddatum in oktober.

Opvolging, een originele HBO-netwerkshow, wordt uitgezonden op HBO Max voor het Amerikaanse publiek. Dat is $ 14,99 per maand zonder advertenties (of $ 9,99 per maand met advertenties).

Op dit moment is HBO Max echter niet beschikbaar in andere gebieden buiten de VS. Zoals in het verleden is gebeurd, zouden we echter deals met andere uitgevers en netwerken verwachten.

In het VK is dat hoogstwaarschijnlijk Sky, waarbij Now ook de serie host om on-demand te streamen - die ook toegankelijk is via andere bronnen buiten Sky, zoals BT TV of, inderdaad, via verschillende settopboxen en streaming-sticks .

De eerste twee seizoenen hadden elk 10 afleveringen, dus we zouden verwachten dat seizoen 3 van Succession hetzelfde formaat zou volgen met nog eens 10 afleveringen. Dat zou het totale aantal op 30 moeten brengen - en er kan veel gebeuren in dat tijdsbestek.

Nou, we zeiden geen spoilers. Het enige dat we nu moeten doen, is die trailer, die hierboven is gepost, die al onze favoriete personages in verschillende stadia van kernsmelting presenteert, samen met familiegesprekken over wie inderdaad de opvolger van Waystar Royco zal zijn. Waarschijnlijk niemand als Logan Roy zijn zin krijgt. Arme Shiv, hè?

Succession seizoen 1 is beschikbaar op Blu-ray als je het schijfformaat van de hoogste kwaliteit wilt. Seizoen 2 is echter nooit op een 4K-schijf verschenen en werd alleen gebundeld als een dvd-bundel van seizoen 1 en 2 .

Natuurlijk is het niet meer bezitten van fysieke media en in plaats daarvan het streamen van je favoriete programmas een essentieel onderdeel van de kijkervaring. Dat is niet anders voor Succession, dat op tal van plekken beschikbaar is voor inhaaldoeleinden.

Als je een Now-klant bent met een Entertainment-lidmaatschapspakket, kunnen seizoen 1 en 2 beide zonder extra kosten worden bekeken buiten je bestaande abonnement (dat is £ 9,99 per maand, een extra £ 5 per maand voor Boost om de kwaliteit te verhogen naar Full HD (1080p) - er is geen optie om in 4K te kijken).

Als je specifieke afleveringen ergens anders wilt bekijken, bieden Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube en Google Play TV & Movies in plaats daarvan pay-per-download, wat betekent dat 4K mogelijk is. Met ongeveer £ 1,89 / $ 1,99 per aflevering zou een streamingabonnement echter een meer betaalbare manier zijn om de vorige seizoenen te binge — zij het in een lagere resolutie.

Dit is nog niet te beantwoorden. Maar gezien de omvang van de eerste twee seizoenen en de sterke schare fans, als de kijkcijfers van seizoen 3 hoog genoeg zijn, verwachten we dat seizoen 4 van Succession op komst is.

Maar laten we nog niet op de zaken vooruitlopen, want later in 2021 komen er nog 10 afleveringen van onrust en komedie...