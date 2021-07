Peacock gaat nieuwe Universal- en DreamWorks-films streamen vanaf 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peacock werd net een meer aanlokkelijke optie voor videostreamingservice in de VS, dankzij een nieuwe deal met Universal.

Vanaf 2022 zullen Universal-theatrale releases Peacock als exclusief te zien krijgen, uiterlijk vier maanden na de release in de bioscopen. De meerjarige deal omvat zowel Universal-titels als titels van DreamWorks, Illumination en Focus Films. Als onderdeel van de overeenkomst zullen nieuwe releases niet alleen eerst naar Peacock gaan, maar ook voor de laatste vier maanden van het traditionele 18-maanden pay-one venster. Pay-one verwijst naar de eerste rechten om te streamen na de eerste release.

Gedurende de periode van 10 maanden tussen deze twee vensters, zullen de titels beschikbaar zijn op andere videostreamingdiensten, waardoor "meerdere doelgroepen via verschillende streamingdiensten Universals bekroonde en veelgeprezen filmleisteen kunnen ervaren", kondigden de bedrijven op 6 maart aan. juni 2021.

Tot slot, in het kader van de Peacock-Universal-deal die donderdag is aangekondigd, zal Universal ook exclusieve releases voor Peacock produceren. Maar het meest opwindende aspect van de overeenkomst is dat enkele van de meest verwachte releases van 2022 als eerste naar Peakcock zullen komen, zoals Jurassic World: Dominion en Minions: The Rise of Gru.

Raadpleeg onze uitgebreide gids om te zien hoe Peacock zich verhoudt tot andere videostreamingservices die beschikbaar zijn in de VS.