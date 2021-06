Haal alles uit Game of Thrones met een geweldige Prime Day-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is misschien een tijdje geleden dat Game of Thrones eindigde, maar als je de epische fantasieserie nog nooit hebt gezien, heb je waarschijnlijk gemerkt dat de boxsets prijzig kunnen zijn.

Gelukkig is er echter een zoete Amazon Prime Day-korting op de hele reeks Game of Thrones die je de hele serie voor een lagere prijs dan normaal kan opleveren.

Voor de perfecte kijkervaring kun je de 4K Blu-ray-versie van de box-set pakken, die is gedaald van £ 200 tot slechts £ 135,99 op Amazon UK, terwijl je hem in de VS voor $ 153,99 kunt krijgen vanaf $ 254,99 .

Als je geen 4K-tv hebt of geen zin hebt in dat weliswaar nog steeds forse prijskaartje, kun je kiezen voor de normale Blu-ray-versie van de serie, die er nog steeds haarscherp uitziet. In het VK is het gedaald tot £ 67,99 van £ 79,99 , terwijl het in de VS $ 115,99 is van $ 204,99 .

Ten slotte is de standaard dvd-versie van de serie ook mooi afgeprijsd, van £ 74,99 naar £ 54,39 in het VK en van $ 169,99 naar $ 116,52 in de VS.

Natuurlijk heb je de show misschien al gezien en wil je meer actie, of wacht je tot je de bronboeken hebt uitgelezen - in dat geval hebben we ook goed nieuws. De volledige box-set van alle boeken die tot nu toe zijn uitgebracht in het Lied van IJs en Vuur is ook verdisconteerd voor Prime Day.

In het VK kost het £ 24,50 , terwijl je in de VS het voor slechts $ 26,93 kunt pakken, waardoor de boeken een serieus waarde-efficiënte manier zijn om Westeros te verkennen.

Dit zijn links naar onze centrale dealpaginas, waar je alle beste deals van Amazon Prime Day vindt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.