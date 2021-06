Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Euro 2020 vindt misschien een jaar later plaats dan verwacht, maar dat betekent niet dat de kwaliteit er slechter voor zal zijn - en dat geldt ook voor de kwaliteit van je foto tijdens het streamen.

Voor deze wedstrijd toont de BBC een select aantal games in glorieuze 4K/UHD. En gezien de aanhoudende beperkingen rond wedstrijdfans, zullen meer mensen dan ooit ernaar streven om de gouden standaard van resolutie te bereiken.

Op voorwaarde dat je van je bureau weg kunt sluipen en de juiste tv-opstelling hebt, kun je elke kick in indrukwekkend detail ervaren - een kleine troost om niet in overvolle fanparken te mogen staan, je drankje in de lucht te gooien wanneer Engeland scoort (of geeft toe).

In deze korte uitleg brengen we je op de hoogte van welke games de UHD-behandeling krijgen, en welke tvs en streaming-apparaten de functie zullen ondersteunen via de BBC iPlayer-app.

Ervan uitgaande dat je over de juiste setup en uitrusting beschikt, waarover we hieronder meer zullen vertellen, zou je tijdens het toernooi 22 games gratis in UHD en HDR moeten kunnen spelen.

Dit is niet het geheel van de 25-matchtoewijzing van de BBC, en op dit moment is het niet duidelijk welke drie games de hoogwaardige dekking zullen missen. Na een indrukwekkend openingsweekend vol actie, zijn hier de games waarvan we momenteel weten dat fans ze in UHD kunnen bekijken:

Schotland v Tsjechië - maandag 14 juni om 14:00

Spanje v Zweden - maandag 14 juni om 20:00

Hieronder is de rest van de lei van de BBC groepsfase armaturen:

Finland v Rusland - woensdag 16 juni om 14:00

Turkije v Wales - woensdag 16 juni om 17:00

Nederland v Oostenrijk - donderdag 17 juni om 20:00

Zweden v Slowakije - vrijdag 18 juni om 14:00

Kroatië v Tsjechië - vrijdag 18 juni om 17:00

Hongarije v Frankrijk - zaterdag 19 juni om 14:00

Spanje v Polen - zaterdag 19 juni om 20:00

Finland v België - maandag 21 juni om 20:00

Rusland v Denemarken - maandag 21 juni om 20:00

Kroatië v Schotland - dinsdag 22 juni om 20:00

Tsjechië v Engeland - dinsdag 22 juni om 20:00

Duitsland v Hongarije - woensdag 23 juni om 20:00

Portugal v Frankrijk - woensdag 23 juni om 20:00

Gelukkig heeft de BBC het beenwerk al gedaan als het gaat om het uitzoeken of je de juiste tv hebt; raadpleeg deze uitgebreide lijst met compatibele tvs voor BBC UHD-inhoud .

Voor degenen die hun tv-model niet in de lijst zien staan, zijn er meer mogelijkheden om te verkennen. Fire TV- en Roku-streamingapparaten die in 2019 of eerder zijn uitgebracht, kunnen helpen om de oogverblindende details van UHD te leveren - op voorwaarde dat uw tv natuurlijk 4K-compatibel is - en kunnen eenvoudig rechtstreeks op een HDMI-poort worden aangesloten.

We moeten ook vermelden dat een grote factor bij het streamen van UHD-inhoud een snelle internetverbinding is. De BBC merkt op dat je minimaal 24 mbps nodig hebt voor 4K, of 12 mbps voor een verminderde ervaring. Natuurlijk kan het ook problematisch zijn om veel apparaten tegelijkertijd op uw netwerk te hebben aangesloten, dus, zoals altijd, hoe hoger de snelheid, hoe beter u af bent.

Voor degenen die van plan zijn wedstrijden te bekijken via de iPlayer-app op Sky Q, heeft de BBC helaas aangegeven dat UHD niet wordt ondersteund. De browserversie van de iPlayer-app zal ook geen UHD-inhoud weergeven (pech voor degenen die op een monitor kijken).

1. Ga naar Instellingen in de BBC iPlayer.

2. Selecteer Instellingen & Help.

3. Kies Videokwaliteit.

4. Kies Beste kwaliteit uit de opties.

Als uw tv de iPlayer-app en UHD-inhoud ondersteunt, zou u ook automatisch de optie moeten krijgen om ofwel UHD of een standaardstream te spelen wanneer u een game in het menu selecteert.

Deze verschijnt tegelijk met de optie om live of vanaf het begin mee te kijken.

Geschreven door Conor Allison.