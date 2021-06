Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De videostreamingservice Paramount+ introduceert op 7 juni 2021 een advertentie-ondersteund abonnement dat de helft van de prijs van het premium abonnement kost.

Het zogenaamde "essentiële" abonnement kost $ 5 per maand en biedt advertenties en minder inhoud. Het premium-abonnement van $ 10 biedt zowel lokale als nationale berichtgeving via CBSN en CBS live, maar het Essential-abonnement biedt alleen nationaal nieuws via CBSN. Het premium abonnement van $ 10 biedt ook meer sportdekking, plus ondersteuning voor offline downloads. Maar beide plannen hebben "tienduizenden tv-afleveringen en films", inclusief originelen.

Houd er rekening mee dat abonnees van het premium-niveau van $ 10 wel enkele advertenties zien, maar deze zijn beperkt tot live tv-programmas en een handvol series. Over live-tv gesproken, het Essential-abonnement van $ 5 biedt geen toegang tot uw lokale live CBS-kanaal. Als je in de war raakt, nemen we het je niet kwalijk. Gelukkig beschrijft Paramount + alle overlast en verschillen van zijn plannen op deze pagina met veelgestelde vragen.

Nog een ding om op te merken: het niveau van $ 5 is ontworpen om een ouder niveau van $ 6 te vervangen dat op zijn plaats werd gehouden toen ViacomCBS afgelopen voorjaar CBS All Access naar Paramount+ veranderde . Het begon met het premium-abonnement voor $ 10 per maand en het had een beperkt commercieel abonnement voor $ 6 per maand.

Als je momenteel een abonnement van $ 6 hebt, kun je het blijven gebruiken als je wilt. Maar als u naar het nieuwe Essential-abonnement van $ 5 gaat, kunt u niet terugschakelen.

Geschreven door Maggie Tillman.