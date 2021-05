Beste onderzeeërfilms om te bekijken voordat je Vigil kijkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een nieuwe thriller van de makers van Line of Duty - een van de meest bekeken shows van de BBC - en die heet Vigil.

De actie is gericht op HMS Vigil, wanneer de verdwijning van een Schotse vissersboot en de dood op de Vigil de politie, de marine en de veiligheidsdiensten samenbrengen.

De nieuwe show zal Suranne Jones (Coronation Street, Doctor Foster), Martin Compston (Line of Duty) en Rose Leslie ("you know nothing Jon Snow") spelen en zal later in 2021 uitgezonden worden op BBC One.

Maar voordat je daar aankomt, wil je zeker weten dat je volledig wordt ondergedompeld in de beste films over onderzeeërs.

Niets brengt je zo dicht bij de rand van waanzin als Wolfgang Petersons Das Boot. Het gaat over de bemanning van de U-96 en de Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan in 1941. Het onderzoekt de scheiding tussen ideologie en cynisme rond de oorlog, de opwinding en angst voor actie, evenals het gevoel van opsluiting dat gepaard gaat met het zitten op een onderzeeër. . Het is niet alleen een geweldige onderzeeërfilm, het is een geweldige oorlogsfilm. Net als Downfall is dit een film om naar te kijken in de originele Duitse versie, omdat deze zoveel beter is dan de Engelse versie.

U-571 vertelt het verhaal over de vangst van een Enigma-coderingsmachine door de Amerikaanse marine. Dit fictieve verhaal brengt je in tal van onderzeese actie met een A-lijst cast: Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel. Het complot dat zich afspeelt in 1942, kreeg kritiek omdat het wordt gepitcht als de eerste vangst van een Enigma-machine; eigenlijk veroverde de Britse torpedobootjager HMS Bulldog in mei 1941 de eerste Enigma-machine van de U-110. Toch is het een geweldige onderzeeërfilm.

Het speelt zich af in 1961, het is het hoogtepunt van de Koude Oorlog en K19 is de eerste onderzeeër met nucleaire raketten van de Sovjet-Unie. Dit is het verhaal van een Sovjetonderzeeër, gebaseerd op historische gebeurtenissen met geweldige uitvoeringen van Harrison Ford en Liam Neeson. Als je niet bang bent voor straling, ben je misschien na het kijken.

Waarschijnlijk het beroemdste Tom Clancy-boek en zeker een van de beste films, het heeft een cast vol sterren, geleid door Sean Connery als kapitein Marko Ramius met zijn Schots-Russische accent, Alec Baldwin als Jack Ryan, de CIA-agent die naar kom erachter wat er precies gebeurt met Red October. Dit is een klassieke thriller uit de Koude Oorlog. "Controleer bereik tot doel, slechts één ping."

Crimson Tide zet kapitein Gene Hackman op tegen XO Denzel Washington in een spannende thriller aan boord van de USS Alabama, een onderzeeër met ballistische raketten. Geteisterd door communicatieproblemen en herhaalde aanvallen van Russische onderzeeërs, draait de actie om één simpele beslissing: al dan niet lanceren van de ballistische raketten.

Hunter Killer heeft het voordeel ten opzichte van sommige van de andere subfilms op deze lijst omdat het nieuwer is, dus sneller en meer actievol. De plot wijkt niet al te veel af, maar zonder een Koude Oorlog om op te leunen, is het in plaats daarvan een malafide factie in het Russisch die de VS tot actie aanzet. Gary Oldman, Gerard Butler en Toby Stephens hebben de invloed van Hollywood, ook al is het allemaal een beetje vergezocht.

Geschreven door Chris Hall.