Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia en AT&T hebben gezegd dat HBO Max vanaf deze zomer tegen een lagere prijs beschikbaar zal zijn. Nu is onthuld hoeveel goedkoper.

U krijgt alleen de verlaagde prijzen als u zich abonneert op een door advertenties ondersteund plan dat in juni wordt gelanceerd. HBO Max heeft woensdag tijdens een WarnerMedia-presentatie aangekondigd dat de advertentie-ondersteunde $ 9,99 per maand gaat kosten. Houd er rekening mee dat het volledige advertentievrije abonnement $ 14,99 per maand is sinds de lancering van de service.

Het aankomende reclamevrije plan van HBO Max is natuurlijk ontworpen om de groei van het aantal abonnees voor de streamingdienst aan te moedigen. HBO en HBO Max sloten 2020 af met in totaal 41 miljoen abonnees. Ter vergelijking: Disney + had meer dan 103 miljoen gebruikers in april 2021. Er is dus zeker ruimte voor HBO Max om te groeien.

HBO heeft beloofd dat zijn advertentie-ondersteunde plan geen reclame zal bieden voor elke show of film. Originele HBO-shows krijgen ze bijvoorbeeld niet, dus abonnees worden niet gestoord tijdens het kijken naar The Sopranos of Game of Thrones. Afgezien van het aanbieden van advertenties en het hebben van een goedkopere prijs, zal het nieuwe niveau merkbaar verschillen van het premiumniveau door geen theatrale releases op dezelfde dag aan te bieden voor films zoals The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Dat betekent dat films die in de bioscoop verschijnen ook beschikbaar zullen zijn op HBO Max op dezelfde dag dat ze in première gaan, maar alleen voor abonnees van het $ 14,99-abonnement.

Dat gezegd hebbende, vermoeden we dat het goedkopere aanbod van HBO Max nog steeds aantrekkelijk zal zijn voor gebruikers in de VS. Het zou het in ieder geval moeten helpen om beter te concurreren met Disney + en Netflix, die respectievelijk beginnen bij $ 7,99 en $ 8,99 per maand. Zelfs Paramount + en Hulu kosten in vergelijking veel minder.

squirrel_widget_4152470

Geschreven door Maggie Tillman.