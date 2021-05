Beste Tom Clancy-filmbestelling: hoe de Ryanverse te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Marvel zijn plannen voor de MCU uiteenzette, schaamde het veel franchises. Niets is zo consistent goed uitgevoerd en de verschillende films en tv-shows die uit de personages van Tom Clancy zijn voortgekomen, zijn daar een perfect voorbeeld van.

Dat betekent helaas dat hoe je de Ryanverse ook benadert - zoals de Jack Ryan-films worden genoemd - of het uitgebreide universum van Tom Clancy, je veel zult rondspringen.

Het is echter de moeite waard om te zeggen dat er hier geen fillers zijn: ze staan allemaal op zichzelf, maar er is maar één logische benadering om ze te bekijken:

Het bevel tot vrijgave heeft enkele voordelen, aangezien u gewoon mee kunt kijken en van de rit kunt genieten.

The Hunt for Red October is het beste startpunt voor de serie. Het speelt zich af in de Koude Oorlog - november 1984 - en vertelt het verhaal van de vermissing van de Rode Oktober. Hoewel de CIA niet echt weet wat er aan de hand is, denkt Jack Ryan (Alec Baldwin) dat hij het door heeft en bevindt de analist zich in de frontlinie. Belangrijk is dat The Hunt for Red October ons laat kennismaken met admiraal James Greer (James Earl Jones), een centraal personage in de Ryanverse. Het is een geweldige thriller, maar Marko Ramius van Sean Connery met zijn Schots-Russische accent steelt de show.

Er is een verschuiving in hoofdpersonage naar Harrison Ford die Jack Ryan speelt in Patriot Games, maar het is eigenlijk het vervolg op Red October, met James Earl Jones die nog steeds Greer speelt. Patriot Games richt zijn aandacht op internationaal terrorisme - met de IRA in de schijnwerpers. Jack Ryan is technisch gezien een gepensioneerde CIA-analist in Patriot Games, maar wordt al snel weer betrokken.

Clear and Present Danger komt kort na Patriot Games, met behoud van Harrison Ford en James Earl Jones in hun rollen als Ryan en Greer, terwijl ze ook dezelfde regisseur en producer hebben - dus een waar vervolg. Het verhaal baant zich een weg door de oorlog tegen drugs en stelt ons voor aan John Clark (Willem Defoe) en Domingo Chavez (Raymond Cruz), beide belangrijke personages in Clancys romans. Het ziet ook Jack Ryan als CIA (waarnemend) adjunct-directeur (inlichtingen). Een van Ryans rivalen binnen de CIA in de film is Bob Ritter (Henry Czerny) - onthoud de naam, want hij verschijnt later weer.

Sum of All Fears vertelt het verhaal van een complot om een verloren atoombom te gebruiken bij een terreurdaad, terwijl de spanningen tussen de VS en Rusland aanwakkeren. Het is een klassieke stand-off in de stijl van de Koude Oorlog, maar speelt zich af in 2002. Het is ook een reset voor Jack Ryan, waarbij Ben Affleck in de rol stapt, terug als een jonge CIA-analist - nogal de degradatie van Clear and Present Danger - en weer terug in de vroege stadia van zijn relatie met aanstaande vrouw Cathy (Bridget Moynahan). John Clark doet weer wat Clark doet, maar wordt nu gespeeld door Liev Schreiber.

Shadow Recruit is een nieuwe reset voor het Jack Ryan-verhaal, waarbij Chris Pine de hoofdrol krijgt, maar het is ook niet rechtstreeks gebaseerd op een roman, in tegenstelling tot de andere films op de lijst. Het is weer een draai aan een verhaal over de oorsprong van Jack Ryan, omdat hij terug is als analist voor de CIA, die merkt dat hij (voor de derde keer) in de frontlinie wordt geduwd en opnieuw geniet van een bloeiende relatie met Cathy, nu gespeeld door Keira Knightley. Hoewel het een nieuw werk is, verschijnt Colm Feore in zowel Shadow Recruit als Sum of All Fears, maar speelt hij verschillende rollen.

Without Remorse is het oorspronkelijke verhaal voor John Kelly / Clark, het personage dat verscheen in Clear and Present Danger en Sum of All Fears - maar nu gespeeld door Michael B Jordan in de Amazon-release van 2021. Without Remorse brengt Bob Ritter (nu gespeeld door Jamie Bell) terug en stelt Karen Greer voor, het nichtje van James Greer, die niet bestaat in de romans. Er wordt verwacht dat deze rollen opnieuw zullen verschijnen in een Rainbow Six-film.

In de postcredescène in Without Remorse praat John Kelly / Clark met Bob Ritter en zegt hij dat hij een multinationaal terrorismebestrijdingsteam wil opzetten met de naam Rainbow. De beschrijving komt overeen met die van de Rainbow Six Tom Clancy-roman en zou een kans geven om Domingo Chavez (van Clear and Present Danger) terug te halen, die een teamleider is in het Rainbow Six-boek. Rainbow Six was de inspiratie voor de gelijknamige videogames en zou Amazon een brug kunnen geven naar de Jack Ryan-serie, aangezien Ryan en Clark veel met elkaar omgaan in de boeken.

In de romans van Tom Clancy gaat Jack Ryan helemaal naar de top en wordt hij president. Het gebeurde gewoon zo dat Harrison Ford in 1997 de president speelde in Air Force One. Het is bijna onmogelijk om zijn personage - James Marshall - te scheiden van de Jack Ryan-films die slechts een paar jaar eerder verschenen, dus het voelt als een deel van het pakket. Plaats het na Clear and Present Danger om het Harrison Ford-fest te voltooien - het is een geweldige thriller en het bekijken waard.

De Jack Ryan TV-serie van Amazon is ook een rijk aanbod en voor Clancy-fans het bekijken waard.

Jack Ryan (John Krasinski) is terug als CIA-analist en stuit op verdachte bankoverschrijvingen die hem weer in de frontlinie werpen, opnieuw het patroon dat we zien in Red October, Sum of All Fears en Shadow Recruit. Hij koppelt met James Greer (Wendell Pierce) en heeft nu Abbie Cornish als zijn aanstaande vrouw Cathy. Bekende personages, maar er is geen overlap met de films (afgezien van de verhaallijn van het personage) - het is gewoon een geweldige Jack Ryan-actie.

Het tweede seizoen begint meteen vanaf het eerste en brengt de personages terug op een ander avontuur, dit keer rond Venezuela, en een weefplan om iedereen bij elkaar te brengen. Ongeacht of ze niet in de films passen, zijn de Jack Ryan-seizoenen een visuele en audio-traktatie.

Jack Ryan is een grote hit voor Amazon en seizoen 3 is in gebruik genomen, maar het is vertraagd vanwege de pandemie, zo wordt aangenomen. Er is ook gezegd dat het is verlengd voor seizoen 4 en dat er naar verwachting de hoofdpersonages terug in de show zullen komen. Er is heel weinig officieel nieuws en momenteel zijn er geen releasedata voor de toekomstige serie.

The Division is een apart Tom Clancy-universum dat tot dusver is verkend door middel van videogames. Er zijn echter twee soorten tv die u moet weten.

The Division Agent Origins is een korte promotie op Amazon Video die slechts een enkele missie is om enkele gijzelaars te redden en het is meestal gewoon een vuurgevechtscène.

Er is ook een film van The Division in de maak, die is ondertekend door Netflix. In deze film zullen Jake Gyllenhaal en Jessica Chastain spelen, geregisseerd door Rawson Marshall Thurber, met Ellen Shanman in de rij voor het script. De plot volgt dezelfde lijnen als de videogame over een virale pandemie die zich via contant geld verspreidde op Black Friday en de nasleep waarin de agenten van de Strategic Homeland Division worden geactiveerd om de zaken weer onder controle te krijgen.

Geschreven door Chris Hall.