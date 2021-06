Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart kreeg in 2020 een stap terug in een van zijn meest iconische rollen, met de release van Star Trek: Picard op CBS All Access (nu Paramount+ ).

In de tv-serie wordt een van de populairste personages uit het Star Trek-universum - Stewarts Captain Jean Luc Picard - gedwongen terug in actie te komen nadat hij ontslag nam bij Starfleet en tien jaar lang zijn familiewijnmakerij runde. Het eerste seizoen ging over de vernietiging van Romulus en een samenzwering waarbij synthetische mensen betrokken waren, maar dat complot werd aan het einde redelijk netjes ingepakt, wat betekent dat het tweede seizoen de onbekende ruimte ingaat.

Er is ook een waslijst van Picards oude vrienden en scheepsmaten die terugkwamen voor het eerste seizoen en mogelijk weer terugkomen voor het tweede seizoen. In feite is het grootste nieuws tot nu toe met betrekking tot seizoen twee de terugkeer van een krachtige schurk in het Star Trek-universum. Dit is wat u moet weten.

LET OP: ER KUNNEN SPOILERS HIERONDER ZIJN.

Het eerste seizoen van Star Trek: Picard ging over twee gebeurtenissen die eigenlijk overblijfselen waren van verschillende Star Trek-films in het verleden: de dood van Data in Star Trek: Nemesis uit 2002 (waar Picard het hele eerste seizoen mee worstelde), en de vernietiging van Romulus in Star Trek uit 2009 (die werd gebruikt om de synthetische mensen te introduceren die de redding van Romulan-vluchtelingen hielpen voorkomen en uiteindelijk het toneel vormden voor Picard om ontslag te nemen bij Star Fleet).

De synths zijn verboden en Picard wordt gedwongen om ze te helpen vanwege twee synthetische tweelingen die familie zijn van zijn oude vriend Data. Spoiler alert: dit alles culmineert in het feit dat Picard het huis van de oorspronkelijke maker van Data vindt en dat hij aan het einde van seizoen een synthetisch wordt om zijn eigen dood te voorkomen. Dit brengt ons bij waar we Picard voor het laatst achterlieten - met een nieuwe geïmproviseerde bemanning op het schip La Sirena vertrekken, op weg naar welk nieuw avontuur dan ook.

Er is aangekondigd dat het goddelijke wezen van John De Lancie, Q, zal verschijnen in dit tweede seizoen van Picard - en de eerste teaser laat zelfs zien dat Q terugkeert naar Picard en hem vertelt hoe hij hem heeft gemist. We weten niet veel anders over de terugkeer van het personage, maar Qs langdurige relatie met Picard uit The Next Generation-serie, inclusief zijn rol bij het introduceren van de mensheid bij het Borg Collective, betekent dat Q van cruciaal belang kan zijn voor de plot van dit seizoen.

Misschien was het grootste aspect van het eerste seizoen van Picard het inhalen van oude personages zoals William Riker van Jonathan Frakes en Deanna Troi van Marina Sirtis. Het tweede seizoen is klaar voor meer van hetzelfde - met het personage van Whoopi Golberg, Guinan, die terugkeert .

LeVar Burton bevestigde dat hij op zijn minst discussies had over het opnieuw opnemen van zijn rol als Geordi La Forge van The Next Generation. Het is niet officieel, maar het zou spannend zijn voor fans om hem weer te zien, aangezien hij een van de weinige hoofdpersonages van The Next Generation was die niet in seizoen één te zien was.

Brent Spiner aarzelde aanvankelijk om terug te keren als Data voor het eerste seizoen van Picard, omdat hij dacht dat zijn leeftijd het leeftijdsloze synthetische personage zou doen voelen, maar hij deed dit voor een paar geselecteerde scènes die in Picards bewustzijn verschenen. Als onderdeel van het eerste seizoen speelde hij echter ook een ander personage, Altan Inigo Soong, de zoon van Datas maker Noonian Soong en Datas menselijke broer. Stewart leek te laten vallen dat Spiner zal terugkeren voor seizoen twee.

De eerste teaser-trailer toonde de Borg-overlevende Seven of Nine van Jeri Ryan die verward wakker werd zonder enige cyborg-technologie uit haar tijd als lid van het Borg Collective. Het kan een kleine glimp zijn van hoe Q de wereld rond Picard in het nieuwe seizoen zal beïnvloeden.

Terry Matalas zal Michael Chabon overnemen als showrunner voor het tweede seizoen van Picard. Chabon blijft echter aan als schrijver en producer. Ondertussen is Jonathan Frakes geselecteerd om twee afleveringen van het volgende seizoen te regisseren. Het is onduidelijk of Frakes zijn rol als William Riker zal hernemen. Hier is een overzicht van de bevestigde cast voor seizoen twee van Star Trek: Picard:

Patrick Stewart als Jean Luc Picard

Alison Pill als Agnes Jurati

Isa Briones als Soji Asha

Evan Evagora als Elnor

Michelle Hurd als Raffi Musiker

Santiago Cabrera als Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan als Seven of Nine

Orla Brady als Laris

Brent Spiner als Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg als Guinan

John De Lancie als Q

LeVar Burton als Geordi Le Forge (onbevestigd)

Er is nog geen releasedatum voor het tweede seizoen van Picard, hoewel we weten dat de serie begon te filmen in februari 2021 na meerdere vertragingen als gevolg van de pandemie. Dat zou het tweede seizoen moeten positioneren voor een releasedatum eind 2021 of begin 2022.

De eerste teaser voor het tweede seizoen van Picard, uitgebracht op 17 juni 2021. Bekijk hem hieronder

Geschreven door Maggie Tillman.