Hulus live tv-service voegt NFL RedZone toe voorafgaand aan het seizoen 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hulu en NFL hebben een overeenkomst bereikt waardoor NFL RedZone en NFL Network naar Hulus live tv- abonnementsservice komen .

Hulu + Live TV krijgt beide toevoegingen tegen 1 augustus 2021, net op tijd voor het NFL-seizoen 2021. De deal omvat niet alleen live games, maar ook shows zoals Good Morning Football, NFL GameDay Morning, NFL Total Access en NFL Now, evenals originele series zoals A Football Life, NFL 360 en Americas Game. Het NFL-netwerk zal naar verluidt worden opgenomen in het basispakket van Hulu + Live TV, terwijl NFL RedZone tegen een meerprijs wordt aangeboden.

Houd er rekening mee dat Hulu niet de enige streamingdienst is die NFL-inhoud aanbiedt. Je kunt de sportprogrammas ook bekijken via YouTube TV , Sling en FuboTV. NFL Network is inbegrepen in de basisabonnementen voor al deze diensten, maar NFL RedZone is altijd een extra add-on voor abonnees. Met NFL RedZone bekijken abonnees elke wedstrijd op zondagmiddag tijdens het reguliere seizoen van de NFL. Het is een best-have voor voetbalfans.

Hulu + Live TV begint bij $ 64,99 per maand in de VS. Het staat los van Hulu, een streamingdienst van $ 5,99 per maand zonder live-tv. Als je Hulu met Live TV als je standaard live tv-streamingservice gebruikt en van NFL houdt, dan ben je waarschijnlijk blij dat je alles op dezelfde plek kunt bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.