Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is bijna 30 jaar geleden dat Jurassic Park zijn debuut maakte, met het originele Jurassic Park van Stephen Spielberg in 1993. Die film maakte het publiek over de hele wereld zowel doodsbang als verrukt, en je zou kunnen zeggen dat het ervoor zorgde dat meerdere generaties kinderen archeoloog wilden worden.

Natuurlijk is er nu ook een hele nieuwe reeks films uitgebracht, te beginnen met Jurassic World uit 2015. Geen van de latere films in de serie moet de kwaliteit van het origineel nog waarmaken, maar ze zijn allemaal nog steeds erg leuk. Het goede nieuws is dat de volgende film - Jurassic World: Dominion, gepland voor 2022 - de terugkeer van een groot deel van de cast uit 1993 zal zien, wat buitengewoon opwindend is en betekent dat het waarschijnlijk de moeite waard is om de hele serie opnieuw te bekijken, zodat je volledig voorbereid bent. .

OPMERKING: ER KUNNEN HIERONDER SPOILERS ZIJN. Ga naar de onderkant van onze gids voor de spoilervrije versie met opsommingstekens.

Gebaseerd op de roman van Michael Chrichton en geregisseerd door Stephen Spielberg, werd Jurassic Park uitgebracht in 1993 en werd het de meest winstgevende film aller tijden totdat Titanic zijn plek innam. Het ziet de eigenaar van Jurassic Park, John Hammond (gespeeld door Richard Attenborough), gedwongen om een team van wetenschappers en specialisten te rekruteren om zijn nieuwe themapark te evalueren en ervoor te zorgen dat het echt veilig is voordat het officieel wordt geopend voor het publiek.

Het team bestaat uit archeologen Dr. Alan Grant (gespeeld door Sam Neill) en Dr. Elliot Sattler (gespeeld door Laura Dern) en wiskundige Ian Malcolm (gespeeld door Jeff Goldblum). Een interessante internettheorie die we zullen noemen voordat we verder gaan: Herinner je je het kind dat Dr. Grant traumatiseert met het verhaal over hoe velociraptors op hem zouden jagen? Nou, misschien was hij niet zo getraumatiseerd omdat Jurassic-theoretici geloven dat hij het Jurassic World-personage van Chris Pratt is, volwassen.

De tweede inzending in de serie pikt vier jaar na de eerste film op en ziet Spielberg terugkeren als regisseur.

Hammond heeft de controle over zijn bedrijf InGen verloren, maar wist het bestaan van een tweede eiland, dat werd gebruikt voor het fokken van de dinosauriërs, geheim te houden. Het maakte deel uit van een dekmantel die de hele wereld ervan weerhield op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen in de eerste film. Na een ongeval op het tweede eiland werft Hammond Ian Malcolm (opnieuw gespeeld door Jeff Goldblum) om het met een nieuw team te bezoeken. Hoewel Malcolm zijn eigen redenen heeft om te gaan, veranderen ze snel wanneer de nieuwe leiding van InGen op het eiland arriveert en dinosaurussen begint te vangen voor een nieuw Jurassic Park in San Diego.

Jurassic Park III laat Sam Neill terugkomen als Dr. Alan Grant. Hij is druk bezig geweest met het onderzoeken van de intelligentie van Velociraptors, maar kon geen financiering vinden voor zijn nieuwe project totdat hij Paul en Amanda Kirby ontmoette (gespeeld door William H Macy en Tea Leoni). Het stel belooft het onderzoek van Grant volledig te financieren als hij hen een ariel-tour door Isla Sorna geeft. Buiten het medeweten van Grant, willen de Kirbys landen om op zoek te gaan naar hun zoon die op het eiland is vermist.

Jurassic World heeft de franchise nieuw leven ingeblazen nadat deze 14 jaar inactief was geweest. Jurassic World, geregisseerd door Colin Trevorrow, onthult dat Simon Masrani, CEO van de Masrani Global Corporation, InGen in 1997 kocht om zijn eigen themapark te creëren, Jurassic World, dat al bijna 10 jaar actief is bij de opening van de film.

De film ziet wat begint als een normale dag, met broers Zach en Gray die het themapark bezoeken, waar hun tante, Claire Dearing (gespeeld door Bryce Dallas Howard), de leiding heeft. Het begint in de war te raken wanneer de nieuwste attractie van het park, een genetisch gemanipuleerde hybride die bekend staat als Indominus Rex, uit zijn omheining ontsnapt. Terwijl het park uit elkaar valt, moet Claire zich wenden tot de velociraptorspecialist Owen Grady (gespeeld door Chris Pratt) om haar neven te helpen redden.

Zoals we eerder al zeiden, één ding om op te merken over deze film: een populaire internettheorie suggereert dat Pratts personage Owen Grady de volwassen versie is van het kind dat Alan Grant aan het begin van de eerste Jurassic Park-film beangstigt. Hij werd naar verluidt geïnspireerd door Grants uitsplitsing van hun jachtstijl om Velociraptors te bestuderen.

Camp Cretaceous is een geanimeerde Netflix-serie die zich afspeelt op hetzelfde moment als Jurassic World. Het draait om een tiener genaamd Darius (ingesproken door Paul-Mikel Williams), die een wedstrijd wint waarmee hij Jurassic World kan bezoeken op dezelfde dag dat het park uit elkaar valt. Samen met een groep andere tieners die ook de wedstrijd hebben gewonnen, moet hij nu een manier bedenken om te ontsnappen aan een eiland waar dinosaurussen hoogtij vieren. De serie heeft twee seizoenen, met een derde gepland voor release op 21 mei 2021.

Fallen Kingdom begint vier jaar na Jurassic World. Geregisseerd door JA Bayona, ziet de film dat de dinosauriërs opnieuw de controle over Isla Nubar hebben herwonnen. Ze hebben de afgelopen vier jaar vreedzaam zonder mensen op het eiland geleefd, maar een dreigende vulkaanuitbarsting zal ze wegvagen als ze daar blijven.

Claire Dearing (opnieuw gespeeld door Bryce Dallas Howard) heeft zich ingezet voor het redden van de dinosauriërs van het eiland, met de hulp van een van de voormalige partners van John Hammond, Sir Benjamin Lockwood (gespeeld door James Cromwell). Claire werft Owen Grady (opnieuw gespeeld door Chris Pratt) om terug te keren en zijn velociraptor, Blue, te helpen redden.

Deze korte film werd geregisseerd door Jurassic World en Jurassic World: Dominion-regisseur Colin Trevorrow. Het vindt plaats na de gebeurtenissen in Fallen Kingdom, waar de dinosauriërs over de hele wereld worden vrijgelaten. De film concentreert zich op een kleine familiecamping in een park dat bekend staat als Big Rock. Ze worden verrast door een volwassene en een kind Nasutoceratops. De ontzagwekkende ontmoeting tussen het gezin en de dinosauriërs wordt verwend door een Allosaurusm die de baby wil hebben als lunch.

Plots zit het gezin vast in hun camper terwijl de dinosaurussen om hen heen vechten. De korte film is hier op YouTube beschikbaar.

In de volgende film in de serie, en de finale in de Jurassic World-trilogie, zal Colin Trevorrow terugkeren als schrijver en regisseur, samen met een groot aantal oude favorieten uit eerdere films. Chris Pratt en Bryce Dallas Howard zullen terugkeren als hun personages uit de vorige Jurassic World-films, en Sam Neill, Jeff Goldblum en Laura Dern zullen terugkeren als hun personages uit de originele Jurassic Park-film. Er is niet veel bekend over de plot van de film, behalve dat er geen ander themapark bij betrokken zal zijn, aangezien dinosaurussen nu van het eiland en in de wijde wereld zijn, zoals blijkt uit de korte film Battle at Big Rock.

Jurassic World: Dominion wordt op 10 juni 2022 uitgebracht.

Hier is dezelfde gids als hierboven, alleen spoilervrij en in de vorm van een lijst met opsommingstekens.

Jurassic Park (1993 - film)

The Lost World: Jurassic Park (1997 - film)

Jurassic Park III (2001 - film)

Jurassic World (2015 - film)

Jurassic World: Camp Cretaceous (2020 tot heden - geanimeerde tv-serie)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018 - film)

Battle at Big Rock (2019 - korte film)

Jurassic World: Dominion (film uit 2022)

Geschreven door Maggie Tillman.