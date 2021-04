Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Paramount +, eigendom van ViacomCBS, heeft op First Contact Day onthuld dat er binnenkort een heleboel nieuwe Star Trek- content komt.

Vergelijkbaar met hoe Disney elk jaar op 4 mei Star Wars Day viert, heeft Paramount + ervoor gekozen om First Contact Day (een verwijzing naar de film Star Trek: First Contact uit 1996, waar de mensheid voor het eerst contact maakte met een buitenaards ras) te eren met een hele reeks Star Trek-gerelateerde aankondigingen, waaronder dat Star Trek: Picard seizoen twee, debuteert op de streamingdienst in 2022.

Paramount + heeft zelfs een trailer uitgebracht, die plaagt dat John de Lancie Q. Yay, Picard en Q weer samen zal terugbrengen!

Het volgende seizoen van Star Trek: Discovery, Paramount + s vlaggenschip Star Trek-serie, zal later dit jaar debuteren. Het nieuwe seizoen komt eraan, en dat is ongeveer alles wat we weten. Oh, en er is een teaser voor het vierde seizoen van de show uitgekomen.

Een releasedatum en trailer werden ook aangekondigd voor seizoen twee van Star Trek: Lower Decks. Het zal Paramount + verschijnen op 12 augustus 2021. Jonathan Frakes zal zijn rol als Captain William Riker hervatten, terwijl John de Lancie zijn rol als Q.

Paramount + gaf ons ook onze eerste blik op de tekenfilmversie Captain Janeway, die te zien zal zijn in de animatieserie Star Trek: Prodigy (komt eind 2021). Kate Mulgrew zal het personage opnieuw spelen voor de serie, die wordt geproduceerd door Nickelodeon Animation Studio.

Ziet ze er niet absoluut fantastisch uit? Enorm bedankt aan het #StarTrekProdigy- team voor het tot leven brengen van deze volgende iteratie van Captain Janeway. Een eer om terug te zijn bij mijn Trek-familie met een nieuwe show gericht op de volgende, volgende generatie! @brothershageman @StarTrek pic.twitter.com/PaluRAWozB - Kate Mulgrew (@TheKateMulgrew) 5 april 2021

Ten slotte kondigde Paramount + een lange documentaire aan genaamd Woman in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek, and the Remaking of NASA. Het gaat over Star Trek-acteur Nichelle Nichols en haar poging om NASA ertoe te brengen meer gekleurde mensen en eerste vrouwelijke astronauten aan te nemen.

De documentaire gaat op 3 juni 201 in Paramount + in première.

Hier is alle nieuwe Star Trek-content die naar Paramount + komt:

Star Trek: Picard - Seizoen 2 (2022)

Women in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek, and the Remaking of NASA (3 juni 2021)

Star Trek: Discovery - Seizoen 4 (2021)

Star Trek: Lower Decks - Seizoen 2 (12 augustus 2021)

Star Trek: Prodigy (eind 2021)

Geschreven door Maggie Tillman.