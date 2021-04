Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als in 2020 werd Glastonbury 2021 afgeblazen vanwege de aanhoudende pandemie. Een met sterren bezaaide line-up zal in mei echter nog steeds optreden vanuit Worthy Farm in een vijf uur durend extravaganza dat live wordt gestreamd.

De livestream van Live at Worthy Farm zal wereldwijd beschikbaar zijn en er zijn tickets verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar drie liefdadigheidspartners: Oxfam, Greenpeace en Wateraid. Ze zullen ook helpen bij het financieren van een volledig Glastonbury Festival in 2022.

Hier zijn dan details over wanneer het zal plaatsvinden, welke artiesten zullen verschijnen en hoe je het kunt bekijken.

Met het festival van 2021 ooit afgelast voor het tweede jaar, heeft de familie Eavis een alternatief bedacht om geld te verdienen voor een goed doel en om de leegte op te vullen.

Om te worden gestreamd vanaf de gebruikelijke Worthy Farm-site, op traditionele Glasto-herkenningspunten, zal het evenement een volle line-up van bands en artiesten bevatten die elk hun tijd krijgen om de zaak te steunen.

Verrassende gasten zullen ook verschijnen.

Het duurt vijf uur en is een evenement met volledige tickets, met tickets die wereldwijd te koop zijn. Elk gekocht kaartje geeft toegang tot de livestream.

Live at Worthy Farm vindt plaats vanaf 19.00 uur BST op zaterdag 22 mei 2021. Het zal ook worden gestreamd (niet live) naar een wereldwijd publiek op tijdstippen die uitkomen, dus hier is een selectie van regionale starttijden:

VK: 19.00 uur BST

Centraal-Europa: 20.00 uur CEST

Amerikaanse oostkust: 19:00 EDT

Amerikaanse westkust: 19.00 uur PDT

Australië: 19.00 uur AEST (zondag 23 mei)

De volgende artiesten zijn bevestigd:

Coldplay

Damon Albarn

HAIM

IDLES

Jorja Smith

Kano

Michael Kiwanuka

Wolf Alice

DJ Honey Dijon

Overal in de beek zullen er ook verrassende gasten zijn.

Het enige horloge om het evenement live te bekijken (of vooraf opgenomen in regios buiten het VK en Europa) is door een kaartje te kopen.

Tickets kosten £ 20, € 23, $ 27,50 en AUD $ 35 en zijn verkrijgbaar bij worthyfarmlive.com .

Er zal s nachts maar één keer worden vertoond, zonder in te halen achteraf. Livestream-links en toegangscodes worden zeven dagen voor het evenement per e-mail verzonden.

Er is nog geen woord over de vraag of er omroeppartners zullen zijn die op een later tijdstip hoogtepuntenpakketten kunnen laten zien, zoals de BBC in het VK, die Glastonbury meestal live laat zien op meerdere kanalen en op BBC iPlayer.

We zullen updaten als en wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.