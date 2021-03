Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Medisch drama Greys Anatomy houdt ons al 16 jaar bezig. Vanaf het moment dat Meredith Gray en Derek Shepherd (McDreamy) op onze schermen terugkwamen, was het een show vol emotie met meerdere wendingen om ons allemaal jaar na jaar te laten kijken.

Hier is alles wat je moet weten over Greys Anatomy seizoen 17, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het in het VK is en waar je de voorgaande seizoenen (alle 16) ter voorbereiding kunt binge-watchen.

Greys Anatomy seizoen 17 ging in première in de VS op 12 november 2020, maar het moet nog naar het VK komen.

Gelukkig heeft een advertentie voor de show onthuld dat seizoen 17 van Greys Anatomy op woensdag 7 april 2021 in het VK zal worden uitgezonden op Sky Witness, dus er is niet veel langer te wachten.

Greys Anatomy zal beschikbaar zijn om te bekijken op Sky Witness in het VK. Het wordt een week-tot-week-affaire, zoals Line of Duty , met een nieuwe aflevering vanaf 7 april elke woensdag, in plaats van dat het hele seizoen in één keer beschikbaar wordt gesteld op Sky On Demand.

Het is nog niet duidelijk of er halverwege het seizoen een pauze komt, zoals in de VS tussen aflevering zes en zeven. Als er geen pauze is, verwachten we dat de seizoensfinale eind juli wordt uitgezonden.

In de VS wordt Greys Anatomy uitgezonden op ABC. Elke aflevering is dan de volgende dag beschikbaar om te streamen op de ABC-website, evenals op Hulu.

Er zijn 17 afleveringen in seizoen 17 van Greys Anatomy, een van de kortste seizoenen in de geschiedenis van de show, met alleen het eerste seizoen met minder en het vierde seizoen met hetzelfde aantal afleveringen.

Seizoen één had negen afleveringen en seizoen vier had er 17, anders hebben de andere seizoenen allemaal meer dan 20 afleveringen, wat betekent dat er meer dan 350 afleveringen zijn in seizoen één tot en met zestien. Binge-watching hemel.

Greys Anatomy seizoen 17 heeft een focus op de Covid-19 pandemie, waarbij iedereen in het Gray Sloan Memorial Hospital te maken heeft met de crisis, samen met het voortdurende drama van hun dagelijks leven, verder gaan waar seizoen 16 was gestopt.

Het seizoen brengt ook enkele van de originele castleden terug, waaronder Derek Shepherd, alias McDreamy (Patrick Dempsey), Georgy OMalley (TRKnight) en April Kepner (Sarah Drew).

In de klassieke Greys Anatomy-stijl is er ook een twist met één castlid dat hun laatste seizoen in seizoen 17 ziet. We zullen het niet voor je bederven, maar we raden je aan om van de officiële Greys Anatomy-socialemedia-accounts af te blijven als je dat niet wilt om te weten wie.

De trailer van seizoen 17 geeft niet veel weg, maar het laat wel Teddy en Owen zien, evenals Amelia en Link en hun nieuwe baby. Er is ook een samenvatting van seizoen 17, deel 1 op het YouTube-kanaal van TV Glimpse als je echt niet kunt wachten.

Greys Anatomy seizoen één tot en met 16 zijn allemaal beschikbaar op Amazon Prime Video in het VK . Seizoen één tot en met 15 zijn beschikbaar op Disney + Star , en seizoen 16 komt op 2 april.

In de VS zijn seizoen één tot en met 16 allemaal beschikbaar op Netflix VS. Je kunt dan seizoen 17 bekijken op de ABC-website, of via Hulu als je de start hebt gemist.

Op dit moment lijkt de toekomst van Greys Anatomy een beetje in de lucht te zijn. Showrunner Krista Vernoff vertelde The Hollywood Reporter : "Ik ben een seizoen en een finale aan het plannen die kunnen functioneren als een seizoensfinale of een seriefinale.

"Ik ben van plan voor beide onvoorziene gebeurtenissen en het is moeilijk en het is niet ideaal. Het is niet waar ik wou dat we waren", zei Vernoff.

ABC moet nog bevestigen of de 16-jarige show zal doorgaan, maar als dat zo is, wordt verwacht dat de eerste aflevering van seizoen 18 ergens eind 2021 zal worden uitgezonden.

Geschreven door Britta O'Boyle.