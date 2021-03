Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Zack Snyder-versie van Justice League is onlangs geland en nu is een tweede versie van de nieuwe versie aangekondigd.

Zack Snyders Justice League: Justice is Gray genaamd, het is in wezen een zwart-witversie van de film. Het is dezelfde nieuwe snit die in première ging op HBO Nax in een beeldverhouding van 4: 3, alleen in grijstinten. Justice is Gray werd aangekondigd op het officiële Twitter-account van Zack Snyders Justice League zonder releasedatum. Maar een zwart-witclip van de nieuwe versie was in de plaag opgenomen.

Zack Snyders Justice League: Justice is Gray komt binnenkort naar @HBOMax . #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI - Zack Snyders Justice League (@snydercut) 21 maart 2021

Zack Snyder regisseerde eerder Man of Steel en Batman vs Superman : Dawn of Justice. Hij begon de Justice League van 2017, maar tragisch genoeg leed hij een familietragedie met de dood van zijn dochter, wat ertoe leidde dat hij de film verliet voordat deze af was. Warner Bros tikte op Joss Whedon om de film af te maken, en de rest is geschiedenis. Kortom, het stelde DC-fans over de hele wereld teleur.

Snel vooruit naar het heden, en Zack Snyder kreeg een enorm budget van $ 70 miljoen om Justice League om te bouwen tot wat hij oorspronkelijk in gedachten had. Nu ging de tweede release van Justice League - ook bekend als de Snyder Cut - in première via HBO Max op 18 maart 2021.

Als je van plan bent om het te bekijken - hetzij opnieuw of voor de eerste keer - zou je een paar DCEU-films moeten zien om alles te onthouden of te weten wat er in de Justice League gebeurt. Om u te helpen, hebben we verzameld wat u hier moet bekijken .

We hebben ook deze gids over hoe je Justice League kunt vangen in zowel de VS als het VK en deze gids over alles wat je moet weten over HBO Max .

Houd in gedachten dat Zack Snyders Justice League niet de eerste populaire film is die een zwart-wit vertolking krijgt. Hetzelfde gebeurde met Mad Max: Fury Road en de op zichzelf staande Wolverine-film Logan. Het is ook gewoon een andere manier om je weer op HBO Max af te stemmen.

Geschreven door Maggie Tillman.