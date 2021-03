Wat te kijken voor Zack Snyders Justice League

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Justice League is terug! DCs antwoord op Marvels Avengers verscheen in 2017 op het grote scherm. Hoewel de film $ 650 miljoen opleverde aan de kassa, was het een kritieke mislukking. Maar de Zack Snyder Cut zou daar verandering in kunnen brengen.

Ook: hoe je de Justice League van Zack Snyder kunt bekijken en wat je kunt verwachten

Zack Snyder regisseerde eerder Man of Steel en Batman vs Superman : Dawn of Justice. Hij begon de Justice League van 2017, maar tragisch genoeg leed hij een familietragedie met de dood van zijn dochter, wat ertoe leidde dat hij de film verliet voordat deze af was. Warner Bros tikte op Joss Whedon om de film af te maken, en de rest is geschiedenis. Kortom, het stelde DC-fans over de hele wereld teleur.

Snel vooruit naar het heden, en Zack Snyder kreeg een enorm budget van $ 70 miljoen om Justice League om te bouwen tot wat hij oorspronkelijk in gedachten had. Nu gaat de tweede release van Justice League - ook bekend als de Snyder Cut - in première via HBO Max op 18 maart 2021.

Als je van plan bent om het te bekijken - hetzij opnieuw of voor de eerste keer - zou je een paar DCEU-films moeten zien om alles te onthouden of te weten wat er in de Justice League gebeurt. Om u te helpen, hebben we afgerond wat u moet bekijken.

squirrel_widget_4152470

OPMERKING: ga naar beneden voor een versie met opsommingstekens van deze gids om eventuele spoilers over te slaan.

In dit met sterren bezaaide oorsprongsverhaal neemt Henry Cavill de mantel van Superman over. Het cast ook Russel Crowe als Supermans biologische vader, Jor-el, evenals Kevin Costner en Diane Lane als de Kents, die Superman op aarde adopteren en opvoeden en hem Clark Kent noemen.

Na de dood van zijn geadopteerde vader geeft Clark zichzelf de schuld, reist de wereld rond en probeert hij zijn ware identiteit en bevoegdheden te verbergen. Uiteindelijk moet Clark zijn identiteit als Superman accepteren om de planeet te redden van een groep kwaadaardige Kryptonians onder leiding van General Zod (Michael Shannon).

Zack Snyder diende als regisseur voor deze film.

Batman vs Superman laat zien hoe twee van de meest herkenbare superhelden elkaar uiteindelijk haten.

Batman van Ben Affleck beschouwt Cavills Superman als een niet te stoppen buitenaardse kracht die een te groot risico is om onbeheerd achter te laten. Ondertussen beschouwt Superman Batmans merk van burgerwacht als slechts een ander voorbeeld van de welig tierende misdaad. Terwijl ze elkaar proberen te slim af te zijn, maakt Lex Luthor (Jesse Eisenberg) achter de schermen een wapen dat krachtig genoeg is om ze allebei te verslaan.

Zack Snyder regisseerde ook Dawn of Justice.

Suicide Squad vindt plaats een jaar na de afsluiting van Batman vs Superman en ziet de regering nieuwe ideeën overwegen in de nasleep van de dood van Superman. Dit leidt tot de oprichting van een nieuw team van misdaadbestrijders, Task Force X genaamd, dat is samengesteld uit gevangengenomen superschurken zoals Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) en meer.

De schurken moeten samenkomen om te voorkomen dat een andere rekruut voor de ploeg - een demonische heks die bekend staat als Enchantress - Midway City vernietigt. Maar de echte reden waarom deze film het bekijken waard is vóór de Snyder Cut, is dat we een beetje meer te zien krijgen van Jared Letos kijk op de clownprins van de misdaad, Joker. We weten dat Leto zal verschijnen als zijn personage in de nieuwe versie van Justice League.

Wonder Woman dient als een oorsprongsverhaal voor de Amazone-godin Diana (Gal Gadot).

Geregisseerd door Patty Jenkins, ziet Wonder Woman het titulaire personage het gevecht van de Eerste Wereldoorlog betreden nadat ze de Amerikaanse piloot Steve Trevor (Chris Pine) heeft gered. Trevor vertelt Diana over een Duitse wetenschapper die werkt aan een dodelijkere versie van mosterdgas. Ze gelooft dat de wetenschapper de kwaadaardige God of War Ares in vermomming is, dus verlaat ze haar eilandthuis Themyscira om Ares onder ogen te zien en het vrijkomen van zijn giftige gas te stoppen.

James Wan schreef en regisseerde de eerste zelfstandige Aquaman-film met Jason Mamoa in de hoofdrol. Deze film speelt zich technisch af na Justice League, maar het is een van de betere DCEU-films en Aquaman speelt een grote rol in de plot van de originele Justice League.

Dus bekijk het terwijl je wacht op de Snyder Cut.

Het ziet Arthur, ook bekend als Aquaman, gedwongen zijn halfbroer, Orm (Patrick Wilson), te stoppen, die de onderwatermensen verenigt in de hoop het oppervlak aan te vallen. Om hun plannen te stoppen, moet hij een mythische drietand bemachtigen die toebehoorde aan een van de oorspronkelijke heersers van Atlantis.

Dit Wonder Woman-vervolg werd geregisseerd door Patty Jenkins, die ook de eerste Wonder Woman-film regisseerde. Het ziet Diana leven in de jaren 80 terwijl ze in een museum werkt. Daar komt ze in contact met een zeldzaam artefact dat wensen vervult. Hoewel het artefact aanvankelijk een zegen lijkt omdat het haar verloren liefde, Steve Trevor (Chris Pine), teruggeeft, leert Diana al snel de ware aard van het artefact.

Voor elke wens die het toekent, neemt het iets anders van je terug. Dit leidt ertoe dat ze het moet opnemen tegen twee anderen die de kracht van het artefact begrijpen in de vorm van Maxwell Lord (Pedro Pascal) en Barbara Minerva, ook bekend als de Cheetah (Kristen Wiig).

Als je elk verschil tussen de originele Justice League en de nieuwe Snyder Cut van de film wilt opmerken, dan zou het geen kwaad om het origineel te bekijken. Natuurlijk was ooit meer dan genoeg kijkervaringen geweest voor Whedons kijk op de Justice League.

Als dat het geval is, bewaar dan in ieder geval uw geestelijke gezondheid voor de Snyder Cut.

De film speelt Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman en Gal Gadot als Wonder Woman. De personages moeten samenkomen met andere beroemde DC-helden om te voorkomen dat de buitenaardse schurk, bekend als Steppenwolf, de aarde vernietigt.

Deze twee films maken ook deel uit van de DCEU. Ze vinden echter allebei plaats na de gebeurtenissen in Justice League en bevatten geen personages die in Justice League voorkomen, behalve een verdwaalde vermelding van Batman of Superman.

Shazam! (2019)

Roofvogels (2020)

Dit is dezelfde gids als hierboven, alleen met opsommingstekens in lijstvorm en vrij van spoilers:

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Zelfmoordploeg (2016)

Wonder Woman (2017)

Aquaman (2018)

Wonder Woman 1984 (2020)

Optioneel: Justice League (2017)

Justice League (2017) Andere DC-films die u zou kunnen bekijken:

Shazam! (2019) Roofvogels (2020)



Dan zult u misschien onze kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.