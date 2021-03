Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Politiecorrectiedrama Line of Duty is al veel te lang afwezig op onze schermen, maar Ted Hastings en het AC-12-team zijn terug en ze hebben hun werk voor zich uitgespaard.

Hier is alles wat u moet weten over Line of Duty-serie zes, inclusief hoe u deze kunt bekijken, wanneer deze uit is en hoe en waar u de voorgaande seizoenen in voorbereiding kunt kijken.

Na maanden van vertragingen als gevolg van de huidige wereldwijde pandemie, wordt de zesde serie Line of Duty uitgezonden op zondag 21 maart 2021 op de BBC en BBC iPlayer in het VK.

Het kwam oorspronkelijk uit de lucht in 2020, dus fans hebben enige tijd gewacht op de release en je hebt nu bijna geen tijd om jezelf eraan te herinneren wat er in de vorige vijf series is gebeurd.

Line of Duty-serie zes zal beschikbaar zijn voor weergave op de BBC in het VK en BBC iPlayer. Het is nog niet duidelijk of de BBC alle afleveringen van de nieuwe serie in één keer op iPlayer zal droppen, zoals bij The Serpent, of dat het een week-op-week-affaire zal zijn.

Als week na week, is het waarschijnlijk dat de laatste aflevering van Line of Duty-serie zes op zondag 9 mei 2021 wordt uitgezonden.

Voor degenen die buiten het VK wonen, hebben we een handige gids over hoe je streamingdiensten kunt bekijken met behulp van een VPN die je zou kunnen proberen om serie 6 te bekijken. De BBC blokkeert meestal VPNs, dus het is misschien geen gemakkelijke taak.

Er is enige sprake van dat Line of Duty-serie 6 internationaal wordt verkocht, dus het zal waarschijnlijk ooit naar de VS komen, maar op dit moment is het niet duidelijk aan wie het zal worden verkocht. Het vinden van een VPN die niet door de BBC wordt geblokkeerd, is helaas de beste keuze voor nu.

Line of Duty-serie één heeft vijf afleveringen, terwijl serie twee, drie, vier en vijf er allemaal zes hebben, wat betekent dat er tot nu toe in totaal 29 afleveringen zijn.

Serie zes zal echter zeven afleveringen hebben, nadat de BBC in een tweet bevestigde dat er een extra aflevering naar de zesde serie zou komen, ondanks dat er zes oorspronkelijk in gebruik waren genomen.

Luister, jongens. Als de gaffer om meer vraagt, kun je maar beter leveren.

#LineOfDuty keert terug voor Series 6 met een extra aflevering (7 in plaats van 6). Binnenkort beschikbaar op @BBCOne en @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - BBC Press Office (@bbcpress) 2 februari 2021

Er is een Line of Duty serie zes trailer die begin maart 2021 uitkwam, die je hieronder kunt bekijken. Het team van AC-12 - dat de drie hoofdpersonages uit voorgaande seizoenen DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) en Supt Ted Hastings (Adrian Dunbar) omvat - krijgt weer een lastige zaak op basis van de trailer.

Kijkend naar Joanne Davidson (Kelly Macdonald), die eerder een senior onderzoeksfunctionaris was in een spraakmakende moordzaak, zal het AC-12-team onderzoeken of de moord op Davidson onopgelost blijft vanwege corruptie bij de politie.

De trailer suggereert ook dat we de identiteit kunnen achterhalen van het vierde lid van de groep corrupte officieren, bekend als H. Nieuwe AC-12 rekruut Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) vraagt Arnott in de trailer: "Denk je nog steeds dat er een vierde man daarbuiten? ". Arnott antwoordt met "Man of vrouw".

Line of Duty-series één tot en met vijf zijn allemaal beschikbaar om te bekijken op BBC iPlayer in het VK. Je kunt ze ook On Demand bekijken via Sky , als je een Sky-abonnement hebt.

Als alternatief kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode van Acorn TV op Apple TV-kanalen en Prime Video TV-kanalen en daarmee series één tot vijf bekijken. Netflix biedt ook Line of Duty aan in het VK, maar momenteel alleen serie vijf.

Voor degenen in de VS bieden Hulu en Amazon Prime Video beide series één tot vijf van Line of Duty.

Geschreven door Britta O'Boyle.