HBO Max lanceert in juni een goedkoper streamingplan met advertenties

(Pocket-lint) - WarnerMedia en AT&T hebben aangekondigd dat HBO Max vanaf juni 2021 tegen een lagere prijs beschikbaar zal zijn.

Maar er is een voorbehoud: het zal een door advertenties ondersteund plan zijn , waarschijnlijk ontworpen om de groei van het aantal abonnees voor de streamingdienst aan te moedigen. Er werd geen aanvullende informatie over de prijs of zelfs een specifieke lanceringsdatum onthuld, maar AT&T zei dat het de komende maanden meer zal onthullen.

HBO Max lanceert dit jaar ook in ongeveer 60 markten buiten de VS - 39 gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied eind juni en nog eens 21 gebieden in Europa in de tweede helft van het jaar. HBO-streamingdiensten in Europa worden geüpgraded naar HBO Max.

Wat het advertentieondersteunde plan van HBO Max betreft, verhoogt AT&T vervolgens de abonneetargets voor zowel 2021 als 2025, waarbij het bedrijf verwacht 2021 te eindigen met ongeveer 67 miljoen tot 70 miljoen abonnees wereldwijd en 2025 te eindigen met ongeveer 120 miljoen en 125 miljoen abonnees.

Houd in gedachten dat HBO en HBO Max 2020 eindigden met in totaal 41 miljoen abonnees, hoewel minder dan de helft hun HBO Max-upgrade activeerde.

Het goedkopere, door advertenties ondersteunde plan van HBO Max zal in principe hetzelfde zijn als het duurdere plan dat $ 15 kost, behalve voor theatrale releases op dezelfde dag . Klanten met het door advertenties ondersteunde abonnement kunnen Dune bijvoorbeeld niet bekijken wanneer het wordt uitgebracht.

En hoewel het advertentie-ondersteunde plan advertenties zal weergeven, zullen ze niet spelen op originele HBO-titels zoals The Sopranos en Game of Thrones.

Geschreven door Maggie Tillman.