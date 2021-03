Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Royal Shakespeare Company is geen onbekende in het gebruik van technologie bij de enscenering van toneelstukken, of het nu als achtergrond is of op meer innovatieve manieren. Maar het staat op het punt om all-in te gaan op een technisch gevuld, digitaal concept, deels tot stand gekomen door jaren van onderzoek en ontwikkeling, en deels dankzij de aanhoudende pandemie en de verwoestende effecten ervan op theaterbezoek.

Dream is een productie gemaakt door The RSC in samenwerking met Manchester International Festival, Marshmallow Laser Feast en het Philharmonia Orchestra. Het is een volledig digitale, interactieve ervaring die losjes is geïnspireerd op A Midsummer Nights Dream van Shakespeare en die loopt van vrijdag 12 tot en met zaterdag 20 maart 2021. Het live-spel van 50 minuten maakt gebruik van motion capture, de Unreal Engine van Eipc Games en andere experimentele elementen. presenteer alleen een show voor kijkers op mobiel, tablet en computer, maar help ze mee hoe de voorstelling vordert.

Het maakt deel uit van de klassieke komedie - het bos - en geeft het publiek een realtime tour vol verrassingen en live-actie.

"Je wordt geleid door het personage van Puck, en je gaat het bos binnen en verkent", werd ons verteld door de directeur van digitale ontwikkeling van het RSC, Sarah Ellis, voor aflevering 93 van de Pocket-lint Podcast .

"Wat we doen, is de wereld van dat spel zo plaatsen dat we deze online kunnen delen via een game-engine. Maar we houden de geest van live-optredens er echt sterk in."

"We hebben acteurs die optreden in motion capture - ze treden op in realtime - dus hun avatars zijn verbonden en live. Het zou veel gemakkelijker zijn om het vooraf op te nemen, maar het is echt belangrijk dat de levendigheid, de verbinding Daar."

Het is een voorstelling die mogelijk goed had kunnen werken door middel van virtual reality voor een nog grotere onderdompeling, maar zoals Ellis toevoegde, door het op een 2D-scherm te laten werken, zou de show een veel groter publiek kunnen bereiken: "Wat we hebben gezien is een enorme digitale ongelijkheid. bij mensen thuis. Mensen hebben niet de vaardigheden en expertise, ze hebben de technologie niet in handen in hun huis. Heel weinig mensen hebben een VR-headset.

"Het is dus erg belangrijk dat we iets hebben ontworpen voor desktop, tablet en mobiel, want dat is de technologie die mensen hebben.

"En als we ook een deel van de ongelijkheid kunnen aanpakken, denk ik dat meer mensen zullen verbinden en binnenkomen."

Je kunt zelf zien hoe dat werkt als Dream op vrijdag 12 maart om 11.00 uur GMT begint. Het is gratis om de hele show te bekijken als publiek zonder interactie, of £ 10 voor een Audience Plus-ticket waarmee je interactie kunt hebben met de voorstelling.

Reserveren voor beide soorten tickets is beschikbaar op dream.online .

Je kunt ook het hele interview inhalen op de nieuwste Pocket-lint Podcast .

